Große Neuigkeiten für die Alles was zählt-Fans! Die beliebte Serie bekam erst im Februar mal wieder Zuwachs: Barbara Prakopenka (28), bekannt aus Unter uns, stieß zu dem Cast des Vorabendformats dazu. Und das soll nicht die einzige weibliche Unterstützung in den Reihen der Schauspieler bleiben: Suri Abbassi ist die Neue im AWZ-Cast – und ihre Figur dürfte für mächtig Trubel sorgen!

In einer offiziellen Pressemeldung wird der Neuzugang vorgestellt: Suri, die bisher als Moderatorin und Schauspielerin tätig war, wird ab dem 15. März bei "Alles was zählt" als Leyla Öztürk zu sehen sein. In der Sendung spielt die 26-Jährige die Großcousine von Dennis (Igor Dolgatschew, 37), die unbedingt eine Karriere als Eiskunstläuferin starten möchte. Doch aller Anfang scheint für die hübsche Brünette schwer zu werden – denn ihr Lampenfieber macht ihr beim Sichtungslauf einen Strich durch die Rechnung.

Für Suri war die Zusage für den Job in der Erfolgs-Show eine echte Überraschung: "Meine Kinnlade hat sich in der Sekunde in den Keller verabschiedet. [...] Ich bin sehr dankbar, dass ich so einen coolen, energetischen Charakter wie Leyla zum Leben erwecken darf und noch dankbarer, dass ich ausgerechnet in der Serie mitspiele, die meine Oma seit Jahren liebt!" Die gebürtige Duisburgerin ist selbst leidenschaftliche Tänzerin – an das Eiskunstlaufen musste sie sich jedoch erst herantasten.

Instagram / suriabbassi Suri Abbassi, Schauspielerin

TVNOW/ Kai Schulz Sam Eisenstein und Suri Abbassi bei "Alles was zählt"

Instagram / suriabbassi Suri Abbassi, Schauspielerin

