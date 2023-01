Krasse Sex-Beichte: The Chainsmokers hatten Dreier mit Fans!

So kennt man sie gar nicht! The Chainsmokers, ein US-amerikanisches DJ-Duo bestehend aus Alex Pall (37) und Drew Taggart (33), halten ihr Privatleben eigentlich eher bedeckt. In den sozialen Medien bitten ihre Follower die Jungs immer häufiger, mehr von sich preiszugeben. Jetzt dürften die Fans aber gut bedient sein, denn Alex und Drew teilen sehr intime Details: Tatsächlich hatten The Chainsmokers wohl regelmäßig gemeinsam Sex mit Fans!

Dies verraten die beiden im "Call Her Daddy"-Podcast von Comedian Alex Cooper. "Wir dachten uns beide im Nachhinein immer: 'Was ist gerade passiert?' Weil das nie geplant war", äußert Alex. Zu den Dreiern sei es gekommen, als das Duo auf Tour in Europa war. Sein DJ-Partner fügt im Talk hinzu: "Es ist aber schon sehr lange her." The Chainsmokers seien damals noch am Anfang ihrer Karriere gewesen und die gemeinsamen Sex-Abenteuer hätten sich fast schon von allein entwickelt.

Bestimmte Umstände hätten das Ganze aber begünstigt, wie Drew erklärt. Er meint: "Es waren jene Zeiten, zu denen wir uns noch gemeinsam ein Hotel-Zimmer teilen mussten." Das Budget von The Chainsmokers wäre noch nicht sehr hoch gewesen und auf Luxus hätten sie damals noch verzichten müssen. Drew sagt lachend: "Also waren wir schon fast gezwungen, in solche skurrile Situationen zu geraten."

Anzeige

Getty Images The Chainsmokers im Grammy Museum in Los Angeles

Anzeige

Getty Images The Chainsmokers performen im Rahmen eines Events in New York City

Anzeige

Getty Images The Chainsmokers beim iHeartRadio Wango Tango

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de