Steve Jobs' Tochter Eve datet Chainsmokers-Star Drew Taggart

Ein neues Paar in der Promiwelt! Bislang durfte sich Steve Jobs' (✝56) Tochter Eve (24) vor allem in ihrer Karriere über Erfolge freuen. Zwar trat sie nicht in die Fußstapfen des Apple-Gründers, doch dafür schwebte sie als Model sogar schon über den Laufsteg bei der Paris Fashion Week. Außerdem unterschrieb sie bei einer Mega-Agentur. Doch auch in der Liebe scheint es bestens zu laufen: Eve datet jetzt den The-Chainsmokers-Sänger Drew Taggart!

Diese angebliche Liebelei plauderte nun ein Insider gegenüber Us Weekly aus. Eve und Drew (32) haben wohl schon vor einigen Monaten angefangen, sich zu daten. Das Ganze habe als "lockere Sommer-Affäre" angefangen. Inzwischen genießen der Musiker und das aufstrebende Model ihre Zeit angeblich jedoch in vielerlei Hinsicht. Die beiden hätten laut dem Informanten viel Spaß miteinander.

Vor Eve war Drew mit Chantel Jeffries (28) liiert. Nach rund einem gemeinsamen Jahr gingen der Grammy-Gewinner und die Ex von Justin Bieber (28) im April 2021 jedoch wieder getrennte Wege. "Es war eine einvernehmliche Trennung, und sie bleiben Freunde", versicherte damals ein Sprecher. Eve hingegen datete den Sänger Harry Hudson, was sie im Januar 2021 öffentlich machte. Inzwischen hat sie im Netz aber alle gemeinsamen Fotos mit ihm gelöscht.

Getty Images Eve Jobs bei einem Event in San Diego im Mai 2022

Getty Images Drew Taggart beim InfieldFest Preakness 147 in Baltimore im Mai 2022

Getty Images Drew Taggart, "Chainsmokers"-Musiker und Chantel Jeffries, DJane

