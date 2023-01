"Teen Wolf"-Film: Tyler Posey und Co. strahlen auf Premiere

So schick machten sich die Teen Wolf-Stars für die Premiere! Viele Jahre hatte die Serie über einen Teenager, der zum Werwolf wird, ein Millionenpublikum begeistert. Nach sechs Staffeln war dann allerdings Schluss: 2017 wurde die finale Episode ausgestrahlt. Im Oktober 2021 wurde bekannt, dass aus der erfolgreichen Serie ein Film gemacht wird – mit der Originalbesetzung! Nun war es endlich so weit: Auf dem Red Carpet feierten Tyler Posey (31), Crystal Reed (37) und Co. die Premiere ihres neuen Films!

Am Mittwoch fanden sich die Stars in Los Angeles zusammen, um ihren neuen Film zu feiern. Für die "Teen Wolf: The Movie"-Premiere wählte der Scott-McCall-Darsteller ein glitzerndes schwarzes Sakko, das er mit einem Westernhemd kombinierte. Crystal entschied sich hingegen für einen glamouröseren Look: In einem goldenen Abendkleid mit XXL-Ausschnitt posierte die 37-Jährige für die Fotografen.

Doch auch der Rest des Casts konnte sich sehen lassen: Holland Roden (36) wählte ein pinkes Kleid mit XXL-Schleppe. Der "Teen Wolf"-Neuling Vince Mattis setzte auf weniger Farbe – in schwarzem Rollkragenpulli, Sakko und einer dazu passenden Anzughose genoss der Eli-Hale-Darsteller den großen Abend.

Getty Images Tyler Posey und Crystal Reed im Januar 2023

Getty Images Holland Roden, Schauspielerin

Getty Images Vince Mattis, Schauspieler

