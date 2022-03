Alle "Teen Wolf"-Fans müssen nun ganz stark sein! Vor rund fünf Jahren flimmerte die letzte Episode der Fantasie-Serie über die Bildschirme. Vergangenes Jahr im Oktober wurde dann schließlich verkündet, dass die sechs Staffeln bald in einen Film verwandelt werden sollen. Auch einige Schauspieler, die an dem Projekt teilnehmen werden, wurden bereits bekannt gegeben. So schlüpfen beispielsweise Tyler Posey (30), Holland Roden (35) und Crystal Reed (37) wieder in ihre kultigen Rollen. Jetzt sprach Dylan O'Brien (30) darüber, wieso er nicht in dem "Teen Wolf"-Film zu sehen sein wird.

In einem Interview mit Variety legte der Stiles-Stilinski-Darsteller seine Gedanken dar, warum er nicht in dem Paramount-Plus-Projekt mitspielen möchte. "Es war eine schwierige Entscheidung. Es gab viele Gründe dafür", begann der 30-Jährige zu erzählen. Für ihn würde die Serie zwar sehr viel bedeuten, dennoch denke er es sei besser seine damalige Figur nicht noch einmal aufzugreifen. "Letztendlich habe ich einfach beschlossen, dass es für mich an einem wirklich guten Punkt geendet hat und ich es dabei belassen möchte", berichtete Dylan.

Dennoch wünsche er seinen ehemaligen Co-Stars nur das Allerbeste. "So viele Menschen dort sind mir sehr ans Herz gewachsen", erzählte Dylan. Er versicherte zudem, dass er sich die Show bereits am ersten Abend anschauen würde. "Ich hoffe, dass es verdammt gut wird, aber ich werde nicht mitspielen", schloss der "Maze Runner"-Darsteller.

Collection Christophel, Action Press Dylan O'Brien und Tyler Posey in "Teen Wolf", Staffel drei

Getty Images Dylan O'Brien im Dezember 2018

Getty Images Die "Teen Wolf"-Besetzung im Dezember 2015

