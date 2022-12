"Wie nach Hause kommen": Holland Roden über "Teen Wolf"-Film

Bald ist es so weit! Die Fans der Mystery-Serie "Teen Wolf" können es kaum noch erwarten. Denn nächsten Monat bekommt der Ableger des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1985 eine Fortsetzung! In "Teen Wolf: The Movie" wird zudem der Großteil der geliebten Charaktere mit dessen Cast zurückkehren. So auch Holland Roden (36) als Banshee Lydia Martin! Für Holland hat die Reunion mit ihren Schauspielkollegen eine ganz besondere Bedeutung.

"Es war wie nach Hause kommen für die Feiertage", schwärmte sie gegenüber J-14. Schließlich stand sie insgesamt sechs Jahre lang mit ihren Co-Stars für das spannende Seriendrama vor der Kamera. Daher sehe sie den Film nicht unbedingt als Arbeit. Die alten Staffeln sehe sich die "Follow Me"-Darstellerin nämlich noch immer gerne an. "Es ist, als würde ich durch mein Jahrbuch aus der Highschool blättern. Denn ich war damals Anfang zwanzig und nun bin ich Mitte dreißig", sagte Holland.

Eine Person wird den Fans jedoch fehlen. Die zeigten sich schockiert darüber, dass Dylan O'Brien (31) nicht als Serienliebling Stiles Stilinski zurückkehren wird. "Ich glaube, es gab keinen anderen Grund, als dass er es mit seinem Zeitplan einfach nicht vereinbaren konnte", äußerte sich die Schauspielerin bezüglich der Abwesenheit des "Maze Runner"-Stars. "Wir lieben ihn trotzdem", stellte sie fest.

Getty Images Tyler Hoechlin, Holland Roden, Shelley Hennig, Tyler Posey und Crystal Reed

Getty Images Holland Roden, Schauspielerin

Getty Images Dylan O'Brien, Schauspieler

