Netz amüsiert sich: Bär macht 400 Selfies mit Wildkamera

Da ist aber einer fotogen! It-Girl Paris Hilton (41) behauptete einst, gemeinsam mit ihrer Freundin Britney Spears (41) das Selfie erfunden zu haben. Im Jahr 2006 sollen die beiden zu den Ersten gehört haben, die selbst ein Selbstportrait geschossen haben. Seitdem fluten Selfies die sozialen Netzwerke. Doch jetzt griff einer zur Kamera, von dem man es so gar nicht erwartet hätte. Ein Bär schoss 400 Fotos von sich!

Wie unter anderem CNN berichtet, näherte sich ein neugieriger Bär in Boulder im US-Bundesstaat Colorado nachts einer Wildkamera und untersuchte sie sorgfältig. Dabei nahm das Tier etwa 400 Selfies von sich auf. Der "Boulder Open Space and Mountain Park", in dem die Kamera installiert ist, veröffentlichte die Aufnahmen auf Twitter, die die User ganz schön amüsierten! Die Fotos gingen unter dem Hashtag #selfiebear viral.

"Er sieht so gut aus, er könnte professionell modeln", machte ein User dem Tier ein Kompliment. "Gibt dem Bären ein Instagram-Profil!", riet ein anderer. Einige Nutzer schlugen vor, welcher Song zu den coolen Selfies passen könnte: "Sexy and I Know It" von LMFAO.

Ein Bär in Colorado, 2023

#selfiebear im "Boulder Open Space and Mountain Park" in Colorado

Die Pfote eines Bären "Boulder Open Space and Mountain Park" in Colorado

