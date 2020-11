Wie Pech und Schwefel: Seit vielen Jahren sind Paris Hilton (39) und Britney Spears (38) gute Freundinnen. Seit Britneys Scheidung von ihrem Mann Kevin Federline (42) im Jahr 2006 galt die Partyqueen als ihre neue beste Freundin. Die 39-Jährige begleitete die Sängerin von da an auf zahlreiche Partys und ließ es mit ihr ordentlich krachen. Im Netz teilte Paris nun einen ganz besonderen Schnappschuss aus ihrer Blütezeit als Partyqueen.

In ihrem neuen Post auf Twitter erklärte sich der Reality-TV-Star nun selbstbewusst zur Erfinderin des Selfies. Sie veröffentlichte ein 14 Jahre altes Bild von sich und der Popprinzessin, zu dem sie schrieb: "Vor 14 Jahren haben Britney und ich das Selfie erfunden." Außerdem bezeichnete sie sich und die "Baby One More Time"-Interpretin unter dem Foto als "Legenden". Die Fans der Busenfreundinnen scheinen sich über ihre Reise in die Vergangenheit zu freuen. Jedenfalls gefällt das Selfie der beiden Blondinen bereits 110.000 Menschen.

Auch nach 14 Jahren hat sich offenbar nichts daran geändert, dass die beiden gute Freundinnen sind. Vor wenigen Wochen sprach Paris in der Liveshow von Andy Cohen (52) über Britney. "Ich liebe sie einfach so sehr. Sie ist so süß, so unschuldig und so ein nettes Mädchen", schwärmte sie über die 38-Jährige.

Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Paris Hilton, Hotelerbin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Weltstar

Anzeige

Getty Images Paris Hilton im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de