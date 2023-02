Regisseur Hugh Hudson ist im Alter von 86 Jahren verstorben

Ein trauriger Tag für die Filmwelt. Hugh Hudson ist seit 1967 als Regisseur aktiv gewesen. Seine Karriere hatte er mit Werbespots und Dokumentationen gestartet. 1981 war ihm dann sein großer Durchbruch gelungen. Sein erfolgreicher Blockbuster "Die Stunde des Siegers" wurde neben einem BAFTA auch mit einem Oscar-Award ausgezeichnet. Zuletzt hatte er 2016 mit Antonio Banderas (62) "Altamira" gedreht. Jetzt ist Hugh Hudson in Folge einer Krankheit gestorben.

Dies bestätigte die Familie des 86-Jährigen nun in einem Statement, welches Dailymail vorliegt: "Hugh Hudson, 86, geliebter Ehemann und Vater, starb am 10. Februar 2023 nach kurzer Krankheit im Charing Cross Hospital", erklärten sie. Stolz fügten sie hinzu, für welche Erfolge er gefeiert wurde. Er hinterlässt seine Frau Maryam, sowie seinen Sohn Thomas.

Nigel Havers (71) übernahm eine der Hauptrollen in Hughs erfolgreichstem Film. Betroffen meldete er sich nun nach dem Tod des Filmemachers: "'Die Stunde des Siegers' war eine der größten Erfahrungen meines Berufslebens, und wie so viele andere verdanke ich ihm viel von dem, was danach kam. Ich werde ihn sehr vermissen."

