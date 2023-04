Das ist die Einladungskarte zur Krönung von König Charles!

Bald ist es so weit – König Charles (74) und seine Camilla (75) werden gekrönt! Im vergangenen Jahr wurde der Royal mit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) zum neuen britischen Regenten. Am 6. Mai soll das Ganze mit einer aufwendigen Krönungszeremonie vonstattengehen. Die Vorbereitungen für den großen Tag laufen bereits auf Hochtouren. Royals aus aller Welt sollen am besagten Datum nach London reisen und an den Feierlichkeiten teilnehmen. Jetzt wurde offizielle Einladung zur Krönung von König Charles und Camilla enthüllt!

Der Palast veröffentlichte unter anderem auf Instagram die kunstvolle Einladungskarte. Das begehrte Stück soll laut The Sun in den nächsten zwei Wochen an mehr als 2.000 Gäste verschickt werden. Die handgemalten Aquarell- und Gouache-Illustrationen werden auf recyceltem Karton gedruckt – wohl auf Wunsch des Königs, der ganz besonders für die Umwelt und Nachhaltigkeit brennt. Der Text auf der Karte beginnt mit: "Die Krönung Ihrer Majestäten König Charles III. und Königin Camilla."Dann geht es weiter mit: "Auf Befehl des Königs wird der Graf Marschall angewiesen, [Name] einzuladen, am 6. Mai 2023 in der Abteikirche von Westminster anwesend zu sein".

Auffällig ist, dass Camilla hier erstmals statt "Queen Consort" als "Queen" bezeichnet wird! Eine Quelle des Palastes verriet vor Kurzem: "Königin Camilla ist der richtige Titel, um sie König Charles auf der Einladung gegenüberzustellen. Die Krönung ist ein geeigneter Zeitpunkt, um Königin Camilla in einer offiziellen Funktion zu verwenden." Großbritannien hat folglich ab dem 6. Mai wieder eine Queen.

Die Einladung zur Krönung von König Charles III. und Königin Camilla

König Charles III. und Camilla, Queen Consort

König Charles und die Königsgemahlin Camilla am Commonwealth Day 2023

