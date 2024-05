Charles' Befehl: Muss Prinz Andrew die Royal Lodge räumen?

Prinz Andrew (64) ist ein schwarzes Schaf in der britischen Königsfamilie. Schon länger wird darüber diskutiert, ob der Bruder von König Charles (75) sein Anwesen verlassen soll. Jetzt berichtet Us Weekly, dass diese Pläne konkreter werden. Der Monarch soll ihm mit einer Zwangsräumung drohen, weil er nicht für die Instandhaltung der Royal Lodge gesorgt habe. Die Villa im Wert von 34 Millionen Euro würde etwa 465.000 Euro jährlich erfordern, um die Renovierungsarbeiten zu bezahlen. Der von seiner Familie finanziell abgeschnittene Andrew scheint dieses Geld nicht zur Verfügung zu haben.

Laut dem Magazin sei es Charles' Plan gewesen, dass sein Bruder und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (64) in das Frogmore Cottage einziehen. In dieser bescheideneren Behausung hatten einst Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) gelebt, bevor die beiden sich entschieden, England den Rücken zu kehren. Mail Online zufolge gelang es dem 64-Jährigen schon einmal, seinen Bruder umzustimmen. Im Herbst des vergangenen Jahres hätten sich die beiden Adeligen darauf geeinigt, dass Andrew in dem Anwesen mit 30 Zimmern wohnen bleiben dürfte, solange er für die Restaurierungsarbeiten aufkommen würde.

Die Töchter des Prinzen leben nicht mehr mit ihrem Vater zusammen und sollen aufgrund seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) eine schwierige Beziehung zu ihm haben. Prinzessin Eugenie (34) lebt mit ihrem Mann Jack Brooksbank (38) in Old Windsor. Bei der Erziehung ihrer Kinder bemühen sich die beiden, ihnen ein möglichst normales Aufwachsen zu ermöglichen. Auf Instagram hatte sie kürzlich ein Video geteilt, in dem der kleine August auf einem Roller durch die Stadt fährt. Dabei trug ihr Sprössling nicht etwa royale Roben, sondern ein knuffiges Spider-Man-Kostüm.

