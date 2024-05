Fans sind geschockt von König Charles' offiziellem Porträt

In den vergangenen Monaten machte König Charles (75) besonders mit besorgniserregenden Nachrichten von sich reden. Nachdem er seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte, schien alles andere davon überschattet zu werden – bis jetzt. Denn nun wurde der britische Monarch mit einem Gemälde geehrt. Auf diesem ist Charles vollständig in rote Farbe gehüllt zu sehen – was nun für Entsetzen im Netz sorgt. "Es tut mir leid, aber sein Porträt sieht aus, als wäre er in der Hölle", "Soll er ein Tampon sein?" oder auch "Das schlechteste Porträt, das ich je gesehen habe", sind nur einige Kommentare unter dem Instagram-Beitrag.

Zusätzlich zu einigen Schnappschüssen des neuesten Kunstwerks werden die zahlreichen Follower auch mit einer persönlichen Erklärung des Künstlers Jonathan Yeo versorgt. Sichtlich erfreut über den Auftrag äußert er unter anderem: "Ich gebe mein Bestes, die Lebenserfahrungen und die Menschlichkeit einzufangen, die in das Gesicht jedes Porträtierten eingraviert sind." Jedoch wird wohl vor allem ein dazu geposteter Clip, in dem Charles das Porträt enthüllt, für Gesprächsstoff sorgen. In diesem schaut der 75-Jährige zunächst etwas verwirrt umher. Später kann er sich ein Lächeln dann aber doch nicht verkneifen – ob dies allerdings nur aus Höflichkeit geschieht, ist ungewiss.

Erst vor wenigen Tagen hatte Charles erneut einige Details zum aktuellen Stand seiner Krebsdiagnose preisgegeben. Denn bei einem Besuch der Armee in Middle Wallop kam der britische Regent ins Gespräch mit dem Veteranen Aaron Mapplebeck, der ebenfalls bereits mit der Krankheit zu kämpfen hatte und sich deshalb einer Chemotherapie unterzogen hat. Dabei soll der Vater von Prinz William (41) und Prinz Harry (39) laut The Sun erzählt haben, dass er seinen Geschmackssinn verloren habe.

Getty Images König Charles und Jonathan Yeo, 2024

Getty Images König Charles im Mai 2024 in Stockbridge

