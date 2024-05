Große Ehre: König Charles ernennt Prinz William zum Oberst

König Charles III. (75) übergibt eines seiner Ämter an seinen Sohn Prinz William (41). In einer Zeremonie am 13. Mai ernannte er den Thronfolger zum Oberst der Army Air Corps – eine Position, die Charles selbst vorher 32 Jahre lang innehatte. "Ich hoffe, dass ihr in Zukunft noch mehr Erfolge feiern könnt mit William als eurem neuen Oberst. Er ist selbst ein ausgezeichneter Pilot, das ist also ermutigend", teilte er bei der Verleihung mit, wie BBC berichtet. Nach dem offiziellen Teil gab es für die Royals eine Führung durch das Heeresfliegermuseum in Middle Wallop.

Einer dürfte an Williams Ernennung zu knabbern haben. Prinz Harry (39) war viele Jahre für die Army Air Corps im Einsatz – dass sein Bruder jetzt diesen höchsten Rang einnimmt, dürfte ihm schwerfallen, so die Royal-Expertin Katie Nicholl gegenüber ET. "Harry hätte diese Position erwartet, wenn er noch ein aktives Mitglied der königlichen Familie wäre. Also ja, das Timing ist auffällig. Es ist wahrscheinlich ein weiterer Schlag ins Gesicht für Harry", lautet ihre Einschätzung.

Über die aktuelle Familiendynamik im britischen Königshaus gibt es einige Spekulationen. Die Royals sollen das Vertrauen in Harry verloren haben, stellte Kommentator Andrew Pierce bei "Good Morning Britain" klar. "Ich habe es einmal gesagt und ich werde es wieder sagen – der König traut seinem Sohn nicht. Harry hat alles offen gelegt, alles enthüllt – er traut ihm nicht und William tut das auch nicht und kein hochrangiges Mitglied der königlichen Familie möchte Harry sehen", lautete seine Einschätzung.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. und Prinz William, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Prinz Harry den neuen Rang seines Bruders als persönlichen Angriff sieht? Ja, ich kann mir vorstellen, dass er sich angegriffen fühlt. Nein, ich denke, Harry hat damit abgeschlossen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de