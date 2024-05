Viel Sonnenschein: König Charles schmeißt eine Gartenparty!

Auch in London scheint die Sonne. Und dazu gibt es wohl kaum einen besseren Anlass, als eine pompöse Gartenparty zu schmeißen. Genau dazu luden König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) am Mittwoch im Buckingham Palace ein. Die Sovereign's Creative Industries Garden Party veranstalteten sie, um die kreative Kunstindustrie gebührend zu feiern. Rund 4.000 Gäste erschienen dazu an dem sonnigen Nachmittag im britischen Königspalast. Unter ihnen befand sich unter anderem auch Moderatorin Maya Jama (29), die in einem dunkelblauen Kleid und der passenden Kopfbedeckung eine tolle Figur machte.

Auch Charles und Camilla warfen sich für das Event ordentlich in Schale. So strahlte der britische Monarch in einem hellgrauen Anzug, zu dem er eine rosafarbene Weste und einen schwarzen Zylinder kombinierte. Seine Gattin passte ihren Farbton an und schlüpfte in ein hellrosafarbenes Mantelkleid. Dazu trug sie den passenden Hut und ein Handtäschchen. An dem Nachmittag dürften die Augen der Anwesenden vor allem auf den König gerichtet gewesen sein. Doch der an Krebs erkrankte Charles machte einen fitten und gut gelaunten Eindruck.

Im Februar machte Charles in einem langen Statement auf Instagram bekannt, dass er an Krebs leidet. An welcher Form der Erkrankung er leidet, ist zwar nicht bekannt. Doch dafür gibt der 75-Jährige hin und wieder kleine Updates zu seinem derzeitigen Zustand. So auch am Montag auf einem Termin, wie The Sun berichtete. Im Plausch erklärte er dem Veteranen Aaron Mapplebeck, der sich im vergangenen Jahr einer Chemotherapie wegen seines Hodenkrebses unterziehen musste, dass er genau wie er seinen Geschmackssinn verloren habe.

Getty Images König Charles und Maya Jama im Mai 2024

Getty Images König Charles, 2024

