Enttäuschung groß? Diese NFL-Teams spielen in Deutschland

Wie schon vergangenes Jahr zieht es die NFL auch in der Saison 2024/2025 nach Europa. Und eines der Spiele findet auf deutschem Boden statt. Via Instagram gibt die Liga nun auch bekannt, welche zwei Teams in München aufeinandertreffen werden. "München, wir sind zurück! Der vierfache Super Bowl-Sieger New York Giants gegen die Carolina Panthers", heißt es in dem enthusiastischen Post. Doch die Fans erhofften sich offenbar mehr – in den Kommentaren fallen die Reaktionen eher verhalten aus, wenn nicht sogar enttäuscht. "Ein schlechteres Spiel haben sie nicht gefunden?", fragt ein User und ein anderer meint: "Das muss ich unbedingt verpassen." Die US-Fans haben sogar richtig Mitleid mit dem deutschen Publikum: "Das muss das Schlimmste sein, was Deutschland in hundert Jahren passiert ist..."

Im vergangenen Jahr hatte Deutschland mehr Glück. In Frankfurt am Main kam es zu einer echten Spitzenpartie zwischen den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs. Außerdem trafen die Indianapolis Colts auf Tom Bradys (46) ehemaliges Team, die New England Patriots. In der Saison 2022/23 hatte es die NFL das erste Mal nach Europa gezogen. Und das hat auch einen guten Grund – denn in Europa ist Football wohl eher ein Nischensport, dominiert dort doch eher der Fußball. Das will die NFL ändern und international präsenter werden. Bisher sicherlich schon mit Erfolg, denn die Partie der Chiefs vergangenes Jahr lockte ähnlich wie die Tampa Bay Buccaneers im Jahr davor zahlreiche Fans ins Stadion. So ist unter anderem Fußballer Mats Hummels (35) großer Footballfan und auch Moderatorin Sophia Thomalla (34) findet wohl Gefallen an dem Sport.

Immerhin bekommen die Zuschauer bei den Spielen auch einiges geboten. Für das Match der Chiefs gegen die Dolphins gab es sogar eine Halbzeitshow. Aufgetreten waren unter anderem Rapper Kontra K (36) und Popstar Nico Santos (31). Aber auch auf dem Feld gab es was zu sehen. Tight End Travis Kelce (34) stellte nämlich einen neuen Rekord auf. Er konnte mit drei Pässen rund 14 Yards laufen. Das brachte ihn mit 10.942 Receiving-Yards auf Platz eins – ein Rekord und das auch für die Chiefs.

Getty Images Die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins in Frankfurt, November 2023

Getty Images Travis Kelce, Footballspieler

