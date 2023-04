Das sind die Regeln beim neuen Sex-Format "Stranger Sins"

Im Reality-TV geht es bald noch heißer her als je zuvor! Dafür soll ein neues Format sorgen, das voraussichtlich im April bei RTL erscheinen wird. In Mexiko durften acht Paare jeweils in eine Villa einziehen und vor laufender Kamera ihre wildesten Sex-Fantasien ausprobieren. Eine Beziehungsexpertin soll den Teilnehmern helfen, ihre Ängste zu überwinden und ihre Emotionen zu kontrollieren. Doch sind den Paaren etwa gar keine Grenzen gesetzt? Diese Verhaltensregeln müssen die "Stranger Sins"-Teilnehmer beachten!

Wie Bild nun berichtet, soll es einige Richtlinien geben, die von den Turteltauben beim Experimentieren beachtet werden müssen. Die Teilnehmer wurden unter anderem dazu angehalten, "ausschließlich geschützten Geschlechtsverkehr" zu haben. "Es war allerdings nur eine Bitte, keine Forderung", berichtet ein Kandidat. Beim Umgang mit Alkohol sei auf die eigenen Grenzen zu achten – dabei sei im Regelwerk ein wohlwollender Zwinkersmiley beigefügt. Es sollen außerdem keine ungewollten Flüssigkeiten in den Pool gelangen. Damit ist natürlich Sonnenöl gemeint, das das Wasser sonst zum Kippen bringen könnte.

Da die Villen und das Hauptherrenhaus sich mitten im Dschungel befinden, beziehen sich einige Regeln auf die unbekannte Umgebung. Ein respektvoller Umgang mit der Natur und das Fernhalten von Tieren wie giftigen Skorpionen, Spinnen und Schlangen wird deshalb vorausgesetzt. Doch auch auf Sauberkeit und Ordnung am Set müssen die Sexhungrigen achten. Auf keinen Fall sollten sie sich der Technik nähern, denn die vielen versteckten Kameras sind für das Experiment unverzichtbar. "Gleich in der ersten Nacht hatten wir Sex und hörten die Kameras summen", berichtete eines der Paare.

