Süchtig: Whoopi Goldberg gesteht langjährigen Drogenkonsum

In ihrer neuen Autobiografie zeigt sich Whoopi Goldberg (68) so ehrlich wie noch nie. The Sun liegen erste Ausschnitte von "Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me" vor, in denen die Schauspielerin zugibt: "Es wäre mir so peinlich gewesen, wenn meine Mutter gewusst hätte, wie sehr mich das Koks in seinen Fängen hatte." Es sei in den 80er-Jahren in ihrem Umfeld total normal gewesen, auf Partys Methaqualon und Kokain zu konsumieren. Dadurch sei sie schnell abhängig geworden, allerdings habe sie damals trotz ihrer Drogensucht auch gearbeitet. Erst nach etwa einem Jahr habe sie bemerkt, dass sie nicht mehr so weitermachen konnte.

Ein Tiefpunkt dieser Zeit sei eine Begegnung mit einem Zimmermädchen gewesen. Whoopi habe damals auf dem Boden des begehbaren Kleiderschranks ihres Hotelzimmers gekniet und die Droge geschnupft, als die Bedienstete sie erwischte. "Ich habe geschrien. Dann hat sie geschrien, ist zurückgewichen und sah aus, als würde sie am liebsten weglaufen", erinnert sich die "Sister Act"-Darstellerin in ihren Memoiren. Dieser Moment sei ihr so unangenehm gewesen, dass sie daraufhin ihr Leben verändert habe.

Ihre Kokainsucht bekam die heute 68-Jährige danach in den Griff, einer anderen Droge steht Whoopi allerdings bis heute positiv gegenüber. Marihuana helfe der Oscarpreisträgerin sogar bei den Auswirkungen einer Augenkrankheit. "Ich habe bereits lange Zeit vor meinem grünen Star geraucht – aber nur zum Spaß. Doch nach der Diagnose fiel mir auf, dass ich weniger Kopfschmerzen hatte, wenn ich rauchte", erklärte sie im Interview mit High Times. Die US-Amerikanerin hatte sogar eine eigene Cannabisproduktion besessen, allerdings musste sie das Unternehmen 2020 aufgeben.

MEGA Whoopi Goldberg als Oda Mae Brown in "Ghost – Nachricht von Sam" im Jahr 1990

Getty Images Whoopi Goldberg, Schauspielerin

