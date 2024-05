Schon vier Jahre! Elon Musk feiert Geburtstag seines Sohnes

Am vergangenen Samstag feierte Technik-Genie Elon Musk (52) einen ganz besonderen Geburtstag: Sein Sohn X Æ A-12 ist vier Jahre alt geworden! Das zelebrierte der Inhaber von X auch gleich mit einem superniedlichen Foto des Kleinen auf seiner Plattform. Auf dem Bild trägt Elons Sprössling, der mit Spitznamen X heißt, eine blaue Jeans und ein graues Sweatshirt. An seinen Füßen sieht man weiße Sneaker und auf seinem Gesicht ein breites Grinsen. Offenbar wurde das Foto in einem der Tesla-Büros aufgenommen: Im Hintergrund und auch auf dem Shirt des Kleinen erkennt man den groß geschriebenen Schriftzug "Cybertruck". Das ist das neue Elektroauto von Elons Unternehmen. Dazu schreibt er: "Kleiner X wird vier am vierten Mai".

Die Fans des SpaceX-Vorsitzenden freuen sich mit ihm! Zu Tausenden kommentieren sie unter dem Post und senden ihre eigenen Geburtstagsgrüße. "Wie süß! Alles Gute, kleiner X!", schreibt ein Nutzer, während ein anderer meint: "Du hast vielleicht viele Jobs, aber Papa sein scheint dir am wichtigsten zu sein! Happy Birthday!" Wieder ein anderer Fan textet: "Wenn er irgendwann mal seinen Geburtstag im Weltall feiert, weiß er genau, wem er dafür zu danken hat." Gemeint ist natürlich Elons Plan, mithilfe seiner Unternehmen eine Zivilisation auf dem Mars zu gründen.

X Æ A-12 ist der älteste von drei Kindern, die aus der Beziehung von Elon und Musikerin Grimes (36) hervorgehen. Seine jüngeren Geschwister Exa Dark Sideræl, deren Spitzname Y ist, und Techno Mechanicus wurden per Leihmutter geboren. Seit September des vergangenen Jahres befinden sich die Musikerin und der Milliardär in einem heftigen Rechtsstreit um die Vormundschaft ihrer Kinder. Beide Parteien wollen das alleinige Sorgerecht haben. Elon hat außerdem sieben weitere Kinder, die allerdings bei ihren Müttern leben.

Getty Images Elon Musk mit seinem Sohn X Æ A-XII im Dezember 2021 in New York City

Getty Images Elon Musk und Grimes im Mai 2018

