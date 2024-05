"Teil der Familie": So erlebte Leonie Benesch die Oscars

"Das Lehrerzimmer" war der deutsche Hoffnungsträger bei den diesjährigen Oscars. Leider musste sich das Team um Regisseur İlker Çatak (40) geschlagen geben. Dennoch ist es für die deutschen Filmstars immer ein besonderes Erlebnis, beim größten Filmpreis der Welt dabei sein zu dürfen. Promiflash trifft Hauptdarstellerin Leonie Benesch (33) beim Deutschen Filmpreis und dort erzählt sie, wie sie dieses besondere Event wahrnahm. "Das war ein wunderschönes Erlebnis. Es war sehr surreal, ich habe bis eine Woche vorher gedreht – das heißt, ich war recht erschöpft und es gab viel Stress im Vorfeld", erinnert sich die "Babylon Berlin"-Darstellerin. Dennoch sei die Atmosphäre einzigartig gewesen.

Vor allem schaffen die Organisatoren der Oscars offenbar etwas, was man im ersten Moment vielleicht gar nicht erwarten würde. "Sobald man in diesem Saal saß, mit all diesen Menschen, hatte man wirklich das Gefühl, Teil der Oscar-Familie, also der Hollywood-Familie, zu sein. Ich finde es bemerkenswert, dass sie es schaffen, einen so fühlen zu lassen, obwohl wir mit 'Best International Film' eher am Kindertisch saßen", resümiert Leonie ihre Oscar-Nacht. Auf eines habe sie aber verzichtet: Mit den ganz großen Hollywoodstars gab es keinen Smalltalk. "Ich habe das nicht gesucht, ich saß gerne da und habe zugeschaut, aber ich weiß, dass ich hätte aufstehen und allen 'Hallo' sagen können", meint sie im Gespräch mit Promiflash.

Für Leonie ist es allerdings nicht das erste Mal, dass sie die Oscars besuchen durfte. 2009 spielte sie eine der Hauptrollen in dem Thriller "Das weiße Band". Der Schwarz-Weiß-Film war für zwei Academy Awards in den Kategorien "Bester Internationaler Film" und "Beste Kamera" nominiert. Doch damals war die Hamburgerin gerade einmal 14 Jahre alt. Mittlerweile sind Leonie große Produktionen durchaus vertraut. Neben "Das Lehrerzimmer" und "Babylon Berlin" spielte sie auch in Romanverfilmung "Der Schwarm" sowie in der Dramaserie "Spy City" an der Seite von Dominic Cooper (45).

ZDF / Boris Laewen Leonie Benesch in "Das Lehrerzimmer"

Getty Images Leonie Benesch bei den Oscars 2024

