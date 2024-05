Keanu Reeves und Alexandra besuchen Gala in Los Angeles

Keanu Reeves (59) und Alexandra Grant verdeutlichen mit einem seltenen Pärchenauftritt, dass sie immer noch glücklich verliebt sind. Diesmal ging es für das Paar auf einen Galaabend des Hammer-Museums in Los Angeles. Ein gemeinsames Foto, das Daily Mail vorliegt, zeigt die beiden Arm in Arm. Alexandra strahlt in einer hellblauen Kombination aus Jacke und Hose. Keanu posiert in einem entspannten Outfit, bestehend aus Sweatshirtjacke, Schal und dunkler Hose.

Keanu und die Künstlerin Alexandra sind seit 2019 offiziell ein Paar. In den fünf Jahren gab es nur selten Einblicke in das Privatleben der beiden. In einem Gespräch mit dem Los Angeles Magazine verriet die Kunstliebhaberin aber immerhin, was sie mit dem "Matrix"-Star verbindet. "Manche Menschen sind Träumer, die viele Ideen haben, aber die Dinge nicht gerne in die Tat umsetzen. Ich glaube, wir haben beide gerne eine Idee, die wir dann auch die Welt bringen", führte sie aus.

Ein Insider plauderte mit dem Magazin People über die Liebe der beiden. "Das ist die lustigste und positivste Beziehung, in der Keanu je gewesen ist. Sie ist bezaubernd, süß, fürsorglich und lustig", schwärmte der Informant. Auch wenn beide beruflich beschäftigt sind, nehmen sie sich genug Zeit füreinander. "Wenn er anderswo dreht, reist sie mit ihm. Wenn er vor Ort filmt, besucht sie oft das Set", erklärte die Quelle.

Getty Images Alexandra Grant, Mai 2024

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves, April 2023

