Nicht versichert: Promis spenden für kranken Heinz Hoenig

Die Sorge um Heinz Hoenig (72) wächst – und das auch bei den Promis. Der Schauspieler liegt aktuell im Krankenhaus und braucht eine lebensrettende Herz-OP. Wie schlecht es ihm tatsächlich geht, ist nicht ganz klar. Doch es kam noch ein weiteres Problem auf seine Familie zu: Heinz ist nicht krankenversichert und die Kosten für die OP sollen sich auf rund 90.000 Euro belaufen. Sein Management richtete bereits ein Spendenkonto ein, um das Geld zusammenzubekommen. Und es spenden auch prominente Freunde, um den "Das Boot"-Darsteller zu unterstützen. Gegenüber Bild bestätigt unter anderem Til Schweiger (60), ganze 20.000 Euro gespendet zu haben: "Ja, das stimmt. Ich habe Samstagabend auf meinem Geburtstag erst gehört, dass er so krank ist." Dem sollen sich neben Filmproduzent Ralph Siegel (78) auch Nachrichtensprecher Jan Hofer (74) und Schauspielerin Katy Karrenbauer (61) angeschlossen haben.

Aber wie kann es eigentlich sein, dass Heinz nicht krankenversichert ist? Im Interview mit RTL erklärte seine Frau Annika Kärsten-Hoenig, dass sie seit etwa drei Jahren versuche, ihren Gatten in eine Versicherung zu bekommen – bisher ohne Erfolg. "Ich habe wirklich alles versucht", meinte sie in dem Interview geknickt. Das Problem sei gewesen, dass ihr eine Information gefehlt habe, die für den Abschluss einer Versicherung notwendig war. An die Info sei sie nie herangekommen. Worum es sich dabei handelt, wollte sie nicht verraten.

Die Nachricht, dass Heinz in eine Berliner Klinik gekommen sei, hatte vergangenen Freitag die Runde gemacht. Der 72-Jährige wurde für die dringende Operation am Herzen eingeliefert. Doch bisher kam es wohl zu keiner OP. Informationen von Bild zufolge sei er zu schwach für einen Eingriff und liege sogar im Koma. Hinzu kommt, dass Heinz eine bakterielle Entzündung im Körper haben soll, die bereits zur Folge hatte, dass seine Aorta nicht mehr funktionsfähig ist, wie Ehefrau Annika bestätigte. Außerdem sollen die Ärzte ein Loch in seiner Speiseröhre gefunden haben.

Til Schweiger, Filmstar

Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

