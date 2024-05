Krebsdiagnose: Das war "das Schlimmste" für Patrice Aminati!

Patrice Aminati kämpft tapfer weiter. Die Ehefrau des Moderators Daniel Aminati (50) gab im April des vergangenen Jahres bekannt, dass sie eine erschütternde Diagnose erhalten hat: Sie ist an Hautkrebs erkrankt. Nach mehreren Monaten und Operationen schien es endlich aufwärtszugehen. Doch das sollte nicht lange anhalten. Im März dieses Jahres folgte die nächste Hiobsbotschaft – es wurden Metastasen in ihrer Lunge gefunden. Im Interview mit RTL erinnert sich die Beauty daran zurück, was ihr nach Erhalt der Diagnose am meisten Sorge bereitet habe. "Das Schlimmste war für mich, meine Mama anrufen zu müssen und ihr das zu sagen. Ich hab versucht, das sehr weich zu sagen, das ein bisschen zu umspielen mit Worten", berichtet Patrice.

Patrice und ihre Mutter verbindet ein sehr starkes Band. Die Influencerin erzählt weiter, dass sie mit ihr über alles sprechen könne. "Das ist auch wichtig", ergänzt sie. Mama Patrice Fischer fällt es alles andere als leicht, über die Diagnose ihrer Tochter zu sprechen. "Ich versuche, nicht darüber zu sprechen, auch mit anderen Menschen nicht. Ich kann es nicht. Wir versuchen wirklich, Normalität zu leben", offenbart sie. Aber sie sei trotzdem positiv und versuche hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen.

Auch ihre Tochter ist guter Dinge! Mit ihrem Mann Daniel, ihrer kleinen Tochter Charly Malika (1) und ihrer weiteren Familie an ihrer Seite hat sie einige Stützen, auf die sie bauen kann. "Ich habe keinen Zweifel, dass ich gesund bin und gesund werde und auch bleibe. Ich denke nicht darüber nach, dass es anders sein könnte, und darauf fokussiere ich mich und deswegen wird es auch so kommen", erklärt Patrice zuversichtlich.

Instagram / fischer.patrice Patrice Fischer und Patrice Aminati

Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly Malika

