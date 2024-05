Weston Cage wegen Angriff auf seine Mutter unter Verdacht

Besorgniserregende Neuigkeiten aus der Familie von Nicolas Cage (60)! Seinem Sohn Weston Cage wird vorgeworfen, seine Mutter Christina Fulton am vergangenen Wochenende körperlich angegriffen zu haben – das berichtet jetzt TMZ. Nicolas' ältester Sohn soll sich Insidern zufolge im Haus der Schauspielerin aufgehalten haben, wo schließlich ein Streit eskalierte: Angeblich artete der Konflikt des Mutter-Sohn-Duos in eine körperliche Auseinandersetzung aus. Auch soll ein Krankenwagen zu Christinas Haus gerufen worden sein – jedoch lehnte sie es ab, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Der Grund für den Streit ist bislang nicht bekannt, allerdings ermittelt die Polizei nun wegen schwerer Körperverletzung.

Weder Weston noch Christina äußerten sich bislang zu den Schlagzeilen. Jedoch wurde die 56-Jährige einen Tag nach dem vermeintlichen Vorfall in Los Angeles gesehen – und zwar mit mehreren Hämatomen im Gesicht. Dem Medium liegen Bilder vor, die Christina mit einer Verletzung unterhalb ihres linken Auges sowie mit gelben Verfärbungen auf ihrer Stirn und Wange zeigen.

Bereits in der Vergangenheit hatte Weston mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht: 2011 wurde der heute 33-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen, nachdem er gewalttätig geworden war. Damals hatte Christina ihren Ex Nicolas für die Vorkommnisse verantwortlich gemacht. "Nicolas Cage hat Schaden angerichtet und sich eingemischt und etwas absolut Schreckliches getan, und ich muss einfach meinen Sohn holen. Ich bin diejenige, die Weston großgezogen hat. Ich bin diejenige, die sich um Weston gekümmert hat. Sein Vater war sehr damit beschäftigt, als Schauspieler zu arbeiten", schoss sie in einem Interview mit Inside Edition. Nicolas und Christine selbst gingen zwei Jahre lang gemeinsam durchs Leben, bis sie 1990 Weston auf der Welt begrüßten. Ein Jahr nach seiner Geburt trennten sich die beiden Schauspieler jedoch wieder.

ActionPress Weston Cage und seine Mutter Christina Fulton

Getty Images Weston Cage und Nicolas Cage im April 2022

