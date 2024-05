So romantisch sieht ein erstes Date mit Stefano Zarrella aus

Stefano Zarrella (33) verrät sein Dating-Rezept: Wie würde er ein erstes Treffen gestalten? "Zuerst würde ich passend dekorieren, das Licht muss stimmen für die Stimmung. Dann ein Aperitif, etwa ein schöner Aperol Spritz. Natürlich würde ich vorher abchecken, was sie am liebsten trinkt", erläutert er gegenüber der Bild-Zeitung. Damit ist die romantische Atmosphäre geschaffen – was gibt es anschließend zu essen? "Vielleicht ein schönes Vitello Tonnato, danach eine leichte Pasta, aber Vorsicht mit dem Knoblauch. Vielleicht mit Hähnchen und nicht zu scharf. Zum Nachtisch Pannacotta oder Tiramisu. Dann ein bisschen entspannte Musik und ein bisschen kuscheln", äußert der Koch seine Vorstellungen.

Seine Traumfrau ist noch nicht in Sicht – eine Dame im Leben der Netzbekanntheit wartet aber schon sehnsüchtig darauf. "Meine Mutter sagt jeden Abend zu mir: 'Wann hast du endlich eine Freundin? Dann bringst du sie hierher, ich koche euch etwas, dann gehst du mit ihr nach Hause und ihr fahrt zusammen in den Urlaub. Und dann machst du mit ihr Bambini, kleine Kinder'", öffnet Stefano sich. In der diesjährigen Let's Dance-Staffel zeigte er sich vertraut mit seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina (26) – eine Beziehung mit ihr schließt er aber aus. "Ich mag Mariia sehr, aber eher auf der 'Bro-Schiene'", verrät er im Interview mit dem Blatt.

Für Stefano und Mariia ging die Reise auf dem Tanzparkett Anfang April zu Ende. Der Kochbuchautor zeigte sich nach seinem Aus betrübt – gegenüber der Berliner Morgenpost sprach er aber schnell optimistisch über seine Zukunftsplanung. "Privat würde mich auf jeden Fall eine Familie erfüllen", legte der Foodblogger im Gespräch dar.

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella mit seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina

Getty Images Stefano Zarrella, Social-Media-Star

