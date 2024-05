Christina Aguilera teilt süße Erinnerung an Drew Barrymore!

Auch Stars werden schüchtern, wenn sie auf ihr Idol treffen. In einer süßen Anekdote in der "The Drew Barrymore Show" erzählt Christina Aguilera (43) von ihrer ersten Begegnung mit der Schauspielerin Drew Barrymore (49). Die fand vor vielen Jahren statt, lange bevor sie als Sängerin ihren großen Durchbruch feierte. "Ich war damals noch ganz blauäugig in Los Angeles und begeistert von allem – und dann sitzt da plötzlich Drew neben mir am Tisch. Ich bin dann zu dir gegangen und habe gesagt: 'Ich bin Christina und so ein großer Fan von dir. Ich nehme in L.A. grade mein erstes Album auf und wollte dir einfach Hallo sagen'", erinnert sich der Popstar. Und wie hat die Schauspielerin damals reagiert?

"Du warst der herzlichste Superstar, den ich jemals getroffen habe. Du warst so offen und freundlich und das habe ich nie vergessen. Danke, dass du das für mich gemacht hast", bedankt sich die Musikerin. Christina nahm damals als ihren Mut zusammen. "Ich werde immer superschüchtern, besonders wenn ich jemanden sehr respektiere – ich kann nicht mal mehr Blickkontakt aufnehmen. Ich bin in dieser Hinsicht ein kleiner Nerd", öffnet sich die "Lady Marmalade"-Interpretin.

Heute liegen die Anfangszeiten ihrer Karriere lange hinter ihr – Christina gehört zu den größten Stars der Musikgeschichte. Umso schöner, dass sie Fans einen Rückblick zu ihren Anfangszeiten gibt. Der Superstar packt immer wieder private Details aus – zum Beispiel, wann sie ihr erstes Mal hatte. "Es ist eigentlich lustig, dass ich als Sexsymbol gesehen wurde, weil ich wahrscheinlich die letzte war, die ihre Unschuld verloren hat", gab sie offen in dem Podcast "Call Her Daddy" zu.

Getty Images Drew Barrymore, 2022

Getty Images Christina Aguilera bei Golden Globe Awards 2011

Was haltet ihr von der ersten Begegnung von Christina Aguilera und Drew Barrymore? Das klingt nach einer wirklich süßen Story. Hat mich nicht so abgeholt. Ergebnis anzeigen



