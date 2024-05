So süß schwärmt Lucien Laviscount von Sängerin Shakira

Lucien Laviscount (31) könnte von seiner mutmaßlichen neuen Partnerin Shakira (47) nicht überzeugter sein. Der Emily in Paris-Star schwärmt im Interview mit US Weekly total von der Sängerin. "Shakira ist eine der beeindruckendsten Künstlerinnen auf diesem Planeten. Ihre Hingabe für ihre Kunst, für ihre Fans und ihre Liebe für das Leben ist inspirierend", schwärmt er und ergänzt: "Sie ist eine der schönsten und fleißigsten Personen, die ich jemals kennengelernt habe." Fotografen sichteten die zwei Stars erstmals Ende März auf einem gemeinsamen Dinner-Date. Zwar gab es bislang kein offizielles Statement der beiden zu ihrer vermeintlichen Beziehung – die lieben Worte des Seriendarstellers lassen aber auf ihre gute Bindung schließen.

Kennengelernt haben sich die beiden Stars bei dem Videodreh zu Shakiras Song "Puntería". "Ich erinnere mich daran, dass ich einen Anruf bekam, in welchem es hieß, dass Interesse besteht, mich im Video dabeizuhaben. Ich war zu der Zeit am Drehen für 'Emily in Paris', aber wir konnten es zeitlich organisieren, sodass ich im nächsten Flugzeug nach Miami saß", schildert er. Die Chemie schien auch außerhalb des Sets schnell zu stimmen.

Ein Insider ließ im Gespräch mit der Zeitschrift anklingen, dass Lucien begeistert von der Musikerin ist. "Shakira und Lucien haben ein lockeres, spielerisches Ding am Laufen. Er steht sehr auf sie", plauderte die Quelle aus. Es wäre die erste öffentliche Beziehung der "Waka Waka"-Interpretin nach der Trennung von Gerard Piqué (37) im Jahr 2022.

MEGA Lucien Laviscount und Shakira, März 2024

Getty Images Shakira auf dem Coachelle-Festival 2024

