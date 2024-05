Anna Nicole Smiths (†39) Tochter ist das Ebenbild ihrer Mama

Dannielynn Birkhead (17) ist ihrer Mama Anna Nicole Smith (✝39) wie aus dem Gesicht geschnitten! Das breite Lächeln, die zierliche Nase, die strahlenden Augen und die blonden Haare lassen den mittlerweile 17-jährigen Teenager aussehen wie das ehemalige Model. Wie ihre Mutter in Wirklichkeit aussah, weiß das Mädchen nur von Bildern. Denn Anna verstarb am 8. Februar 2007 an einer Überdosis Medikamenten – nur fünf Monate nachdem ihre Tochter Dannielynn das Licht der Welt erblickt hatte. Seitdem wird sie von ihrem Vater Larry Birkhead (51) aufgezogen.

Dannielynn und ihr Vater statteten am Wochenende dem alljährlichen Pferderennen in Kentucky einen Besuch ab und huschten auf dem Weg zur Rennbahn noch schnell an den Fotografen vorbei. Die Fotos zeigen die verblüffende Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter. Für diesen Anlass wählte die Blondine ein rotes, bodenlanges Kleid mit auffällig drapierten Ärmeln und rosafarbenen Details. Um den Derby-Look vollends abzurunden, trug sie an der Seite ihres Kopfes einen farblich passenden Kopfschmuck.

Für Larry und seine Tochter sind die Kentucky Derbys schon zu einer Tradition geworden. Regelmäßig besucht das Vater-Tochter-Gespann die Pferderennen. Doch dieses Privileg musste sich der Fotograf erst einmal erkämpfen, denn mehrere Männer hatten damals Anspruch auf die Vaterschaft von Dannielynn erhoben. Erst durch einen Rechtsstreit und einen DNA-Test wurde Larrys Vaterschaft bewiesen. Noch am Todestag von Anna soll ihr Ex-Partner bereits einen Antrag auf Zuerkennung des Sorgerechts für das damals fünf Monate alte Mädchen gestellt haben – und das mit Erfolg!

Getty Images Larry Birkhead und Dannielynn Birkhead im Mai 2024

Getty Images Dannielynn und Larry Birkhead, Mai 2023

