Krasse Zahlungsfrist: Krankenhaus lehnte Heinz Hoenig ab

Heinz Hoenig (72) kämpft immer noch um sein Leben. Wie am Freitag bekannt wurde, befindet sich der Schauspieler aktuell auf einer Intensivstation. Grund dafür: Der "Das Boot"-Darsteller benötigt eine dringende Herz-OP. Wie seine Frau Annika Kärsten-Hoenig gegenüber Bild erklärte, wurde 2012 bei einer Operation am Herzen ein Stent gesetzt, der jetzt durch eine bakterielle Entzündung beschädigt wurde – und zwar so stark, dass Heinz' komplette Aorta nun ausgetauscht werden muss. Das Problem: Der 72-Jährige ist nicht krankenversichert. In der Not telefonierte Annika diverse Krankenhäuser ab und bat diese um Hilfe. "Wir haben verschiedene Kliniken angefragt. Bei einer sagte man mir dann am Telefon: 'Wenn Sie bis übermorgen 90.000 Euro auf den Tisch packen, dann nehmen wir Ihren Mann auf. Ansonsten nicht", berichtet die 39-Jährige.

Da Heinz sich zum Zeitpunkt der Anrufe seiner Frau bereits in ärztlicher Behandlung befand, waren die Kliniken nicht dazu verpflichtet, ihn stationär aufnehmen zu müssen. Annika setzte alles daran, die hohe Geldsumme irgendwie zusammenzukratzen. Sie bat Freunde und Familie um Hilfe, aber keine Chance: Eine Summe von 90.000 Euro in nur zwei Tagen zu sammeln, ist schier unmöglich. Währenddessen kam die nächste Hiobsbotschaft: "Mittags kam der Anruf, dass sie Heinz ins künstliche Koma versetzen mussten. Ein Schock für mich", erzählt Annika. Dann wendete sich das Blatt und eine Berliner Klinik erklärte sich bereit, wenigstens den Stent von Heinz zu wechseln. Nun fehlt noch die Aorten-Operation, aber dabei wird es nicht bleiben.

Erst vor wenigen Stunden gab es dann den nächsten Schock: Heinz soll zusätzlich zu seinen Herzproblemen ein Loch in seiner Speiseröhre haben, wie das gleiche Blatt berichtet. Das Loch wurde bei einer Untersuchung entdeckt und soll eine Folge der bakteriellen Entzündung sein. Beide Operationen stellen komplizierte Eingriffe mit hohem Risiko dar. Aktuell befindet sich Heinz im künstlichen Koma. "Mein Mann befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Ich habe noch nie so große Angst in meinem Leben gehabt wie jetzt. Ich weiß nur, ich will meinen Mann nicht verlieren", klagt Annika.

RTL Heinz Hoenig bei seinem Dschungelcamp-Abschied

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

