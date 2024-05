Bereut Yvonne Woelke Teilnahme an "Das große Promi-Büßen"?

Hat sich für Yvonne Woelke (44) die Teilnahme an Das große Promi-Büßen gelohnt? Durch die vermeintliche Affäre und spätere Freundschaft mit Peter Klein (57) sorgte die Schauspielerin im vergangenen Jahr für mächtig Trubel. Doch neben all den Schlagzeilen ergaben sich für Yvonne auch neue Chancen: Sie schaffte es erstmals in ein Reality-TV-Format. Promiflash hat bei der Blondine nachgehakt: Würde sie heute noch einmal an der Show teilnehmen? Wohl eher nicht, denn im Interview erklärt sie: "Aus finanzieller Sicht hat mich das nicht reich gemacht."

Doch nicht nur finanziell scheint das Format nicht nach Yvonnes Gunsten verlaufen zu sein. "Ich wollte eigentlich einiges in der Show klarstellen, aber irgendwie ging das nach hinten los, durch gewisse unrealistische Aussagen von anderen Personen", betont sie im Gespräch. Bereits in der ersten Folge der Realityshow prasselte ziemlich viel Kritik auf die 44-Jährige ein – doch ihrer Meinung nach sei das unfair gewesen. "Ich habe so viel gesagt, ich habe komplett die ganze Wahrheit gesagt und es wurde einfach nicht gezeigt. Es wurde alles herausgeschnitten", wetterte sie damals auf Instagram.

In einem Interview mit Bunte sprach die 44-Jährige über ihre finanzielle Lage und legte Details zu ihrem Einkommen offen: "Das variiert bei mir als Selbstständige sehr. Ich würde sagen, ich verdiene so viel wie in einem etwas besser bezahlten Job. Was man aber nicht behaupten kann, ist, dass ich im letzten Jahr reich geworden bin." Allen Anschein nach hat die Blondine wohl nicht wirklich finanziell von dem Medienrummel um eine angebliche Affäre mit dem Ex von Iris Klein (56) profitiert.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein

AEDT Yvonne Woelke, TV-Bekanntheit

