Sprung aus 14 Metern: So kam es zu Keno Rüsts Unfall!

Keno Rüst machte vor wenigen Monaten mit dramatischen Neuigkeiten auf sich aufmerksam. Der ehemalige Bachelorette-Gewinner hatte sich bei einem Sprung aus 14 Metern Höhe so stark verletzt, dass er operiert werden musste. Danach zog sich der Influencer zurück. Nun teilt er auf seinem Instagram-Profil ein Video, in dem er erklärt, wie es zu dem Unfall kam: "Wir standen oben auf der Brücke und ich habe ja Höhenangst. Für mich war das so eine krasse Herausforderung, überhaupt zu springen, weil die Angst so krass in mir steckte." Während des Sprungs sei Keno schwarz vor Augen geworden und er wisse nicht mehr, ob er sogar kurze Zeit ohnmächtig gewesen war.

"Ich hatte keine Körperspannung, weswegen ich nicht die Kerze gemacht habe und gerade eingetaucht bin, sondern ich war so fliegend in der Luft und es hat einfach nur noch gekracht und ich hatte einfach diese höllischen Schmerzen", erinnert sich der Influencer. Trotzdem wolle Keno nicht aufgeben und positiv in die Zukunft blicken. Er sei dankbar, dass bei dem Aufprall nichts Schlimmeres passiert sei.

In Folge seines Unfalls musste der Ex von Gerda Lewis (31) zweimal operiert werden. Der zweite Eingriff habe es in sich gehabt. "Ich habe wohl sehr viel Blut verloren, die Lunge ist kollabiert, eine Rippe musste gebrochen werden", schrieb Keno zu einem Foto im Netz, das ihn in einem Krankenhausbett zeigt. Da er die starken Schmerzmittel nicht vertragen habe, habe er noch dazu Fieber, Übelkeit und Schüttelfrost bekommen.

Instagram / keno_ruest Keno Rüst, Influencer

Instagram / keno_ruest Keno Rüst im Februar 2024

