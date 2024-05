Prinz William ist besorgt, dass König Charles sich übernimmt

König Charles III. (75) machte vor wenigen Monaten Schlagzeilen mit seiner Krebsdiagnose. Nachdem sich das Oberhaupt des britischen Königshauses für einige Zeit erst einmal zurückgezogen hatte, möchte er nun seine Arbeit wieder wie gewohnt aufnehmen und er nimmt wieder öffentliche Termine wahr. Sein ältester Sohn Prinz William (41) soll dem eher skeptisch gegenüberstehen. "Er möchte sichergehen, dass sein Vater sich auch auf seine Genesung konzentriert. Er weiß, dass sein Dad seine Arbeit liebt, aber er macht sich auch Sorgen um ihn", will eine Quelle im Gespräch mit The Times wissen.

Charles soll aber gar nicht der Sinn danach stehen, zu Hause Däumchen zu drehen. "Er ist wie ein Löwe in einem Käfig, der jeden verrückt macht, wenn er in seinem Haus festsitzt", plauderte ein Freund des Königs aus, wie The Sun berichtet. Der Monarch soll frustriert sein, weil er noch so viel erreichen wolle. Der Insider erklärte weiter: "Er hat für sich selbst sehr hohe Standards, wenn es um öffentliche Auftritte geht und hat das Gefühl, dass er Menschen und Organisationen im Stich lässt, wenn er nicht all die öffentlichen Termine wahrnimmt, die zu seinem Amt gehören."

Offenbar soll auch Charles' Frau Königin Camilla (76) ihre Vorbehalte haben. Erst vor wenigen Tagen besuchte der 75-Jährige zusammen mit seiner Liebsten ein Krebszentrum. "Ich habe versucht, ihn zurückzuhalten", soll die Britin im Anschluss geäußert haben, wie The Sun berichtete. Charles dagegen verriet: "Mir geht es gut, vielen Dank."

Getty Images Königin Camilla und König Charles im April 2024

Getty Images König Charles im Mai 2024

