Folk-Legende Gordon Lightfoot ist mit 84 Jahren gestorben

Ein weiterer Star verlässt die Musikwelt. Gordon Lightfoot (✝84) hatte bereits in jungen Jahren seine Karriere als Musiker gestartet. Mit Songs im Folk- und Countrystil hatte er zunächst als Songwriter gearbeitet und unter anderem für Bob Dylan (81) geschrieben. 1970 gelang ihm schließlich der Durchbruch mit dem Track "If You Could Read My Mind". Nun müssen die Fans des Kanadiers jedoch Abschied nehmen: Gordon ist gestorben.

Das berichten zahlreiche US-Medien, darunter CNN. Ein Sprecher des Künstlers bestätigte dessen Tod gegenüber dem Nachrichtenmagazin – demnach sei Gordon am Abend des 1. Mais in einem Krankenhaus in Toronto gestorben. Den Angaben nach handle es sich um einen natürlichen Tod. Der Musiker wurde 84 Jahre alt.

Gordon hatte auch bis ins hohe Alter noch Musik gemacht, war bei Festivals wie dem Stagecoach in Kalifornien aufgetreten. Auch einige Konzerte waren für dieses Jahr noch geplant gewesen – diese sagte er jedoch im April ab. Als Grund gab Gordon damals gesundheitliche Probleme an.

