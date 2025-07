Hailey Bieber lobt Justin als "außergewöhnlichen Vater"

Hailey Bieber (28) hat Justin Bieber (31) in den höchsten Tönen als Vater ihres gemeinsamen Sohnes, Jack Blues Bieber, gelobt. In einem Interview mit Vogue Italia bezeichnete das Model den Sänger als einen "außergewöhnlichen Vater". Der kleine Jack, der im August seinen ersten Geburtstag feiert, ist das erste Kind des Paares, das sich 2019 das Jawort gab. Trotz des öffentlichen Interesses an ihrer Familie teilen die beiden nur selten Einblicke in ihr Familienleben, um die Privatsphäre ihres Sohnes zu schützen.

Neben der Freude über ihr Kind sprach Hailey auch über die Herausforderungen, die Justin besonders mit dem öffentlichen Druck zu bewältigen hat. Dieser hatte auch während der Veröffentlichung seines jüngsten Albums, "Swag", an seinen Kräften gezehrt. In einem Song namens "Therapy Sessions" thematisierte der Musiker, wie belastend die ständige Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für ihn sein kann. Haileys eigene Geburtserfahrung tat ihr Übriges, um das Paar neu zu fordern: Nach 18 Stunden Wehen ohne Schmerzmittel und Komplikationen wie starkem Blutverlust bezeichnete sie die Geburt als die schwierigste Erfahrung ihres Lebens.

Trotz aller Hürden hat die Elternschaft die Perspektive des Paars grundsätzlich verändert. Hailey beschreibt Jack als ihren "größten Lehrer" und Priorität Nummer eins. Seit ihrer Heirat haben Hailey und Justin schon mehrere Herausforderungen gemeistert, darunter immer wieder aufkommende Gerüchte über ihre Beziehung. Doch die Liebe zum kleinen Jack hat sie eng zusammengeschweißt. Hailey gab an, dass der Alltag mit Jack die beiden gelehrt habe, welche Dinge wirklich von Bedeutung seien, und sie versuche, sich selbst regelmäßig daran zu erinnern, wie stark und widerstandsfähig sie als Mutter bereits geworden ist.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, Januar 2020

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber im Juli 2025