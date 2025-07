Malcolm-Jamal Warners Serienfreundin starb ebenfalls jung

Der Schauspieler Malcolm-Jamal Warner, bekannt als Theo Huxtable aus der Kultserie "The Bill Cosby Show", ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Während eines Familienurlaubs in Costa Rica wurde er bei einem Besuch am Cocles Beach von einer starken Strömung erfasst. Die Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot aus dem Wasser bergen. Familie, Freunde und Fans trauern um den beliebten Schauspieler, dessen plötzlicher Tod die Welt der Unterhaltung erschüttert.

Malcolm-Jamal wurde durch seine Rolle in "The Bill Cosby Show" weltberühmt, doch seine Serienfreundin Michelle Thomas ist ebenfalls früh aus dem Leben gerissen worden. Michelle, die in der Serie als Justine Phillips an der Seite von Theo zu sehen war, verstarb im Jahr 1998 nur wenige Tage vor Weihnachten an den Folgen einer Krebserkrankung im Alter von 30 Jahren. Abseits der Kameras blieb sie dem Schauspieler eng verbunden, wodurch ihr Tod damals nicht nur Fans, sondern auch Warner selbst tief traf. Heute erinnern sich viele an ihre gemeinsame Zeit sowohl vor als auch hinter der Kamera.

Beide Schauspieler prägten die Erfolgsgeschichte der Serie, die in den USA ein Millionenpublikum begeisterte. Obwohl Malcolm-Jamal auch nach seinem Durchbruch in vielen Serien wie "The Resident" und "Sons of Anarchy" zu sehen war, blieb keine seiner Rollen so einprägsam wie die des charmanten Theo Huxtable. Sein plötzlicher Tod sorgt nun für Betroffenheit nicht nur in der Branche, sondern auch bei den vielen Fans, die ihn für seine sympathische und bodenständige Art geliebt haben. Ein Rettungsschwimmer schilderte, dass man ihn erst unter der Wasseroberfläche gefunden habe. Die Tragödie hinterlässt eine große Lücke bei allen, die sein Werk und seine Persönlichkeit zu schätzen wussten.

