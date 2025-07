Gwyneth Paltrow plaudert Sex-Details über Ex Ben Affleck aus

Ben Affleck (52) und Gwyneth Paltrow (52) waren in den späten 90ern eines der heißesten Paare Hollywoods. Nun enthüllt die Biografie "Gwyneth: The Biography" von Amy Odell pikante Details aus ihrer Beziehung, die von 1997 bis 2000 dauerte. Offenbar gestand Gwyneth laut Page Six dem Make-up-Artist Kevyn Aucoin während eines Treffens in einem Londoner Hotel intime Vorlieben, die sie mit Ben teilte. Diese Anekdote schildert die Autorin als Beispiel für die verborgene, freizügige Seite der Schauspielerin, die sie selten öffentlich zeigte. Vertreter der Stars wollten sich zu den Enthüllungen nicht äußern.

Die Beziehung zwischen dem "Good Will Hunting"-Star und der "Shakespeare In Love"-Darstellerin scheiterte offenbar an Bens damaligen privaten Problemen, wie etwa Alkohol- und Spielsucht. Laut Amys Buch hatten Gwyneths Freunde schon früh Zweifel an der Ernsthaftigkeit von Bens Gefühlen, da er mehr Interesse daran gezeigt haben soll, mit seinen Jungs Videospiele zu spielen, anstatt Zeit mit Gwyneth zu verbringen. Dennoch erinnerte sich die Schauspielerin in einem Interview 2023 an seine Qualitäten als Liebhaber und bezeichnete ihn als "technisch exzellent". Die Romanze, obwohl aufregend, hielt letztendlich nicht der Realität stand.

Nach der Trennung führten beide Stars erfolgreiche Schauspielkarrieren und Familienleben. Gwyneth heiratete später Coldplay-Sänger Chris Martin (48), mit dem sie zwei Kinder bekam, bevor sie sich 2016 scheiden ließen. Sie ist heute mit Produzent Brad Falchuk (54) verheiratet. Ben war von 2005 bis 2018 mit Jennifer Garner (53) verheiratet, mit der er drei Kinder hat, und später mit Jennifer Lopez (56), bevor diese Ehe 2025 endete. Abseits der Leinwand sorgte Gwyneths Unternehmerinnenseite wiederholt für Schlagzeilen, etwa mit ungewöhnlichen Produkten wie einem Duftkerzenerfolg namens "This Smells Like My Vagina". Die pikanten Details zeigen eine andere Seite der Schauspielerin, die die Öffentlichkeit nur selten zu sehen bekommt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Gwyneth Paltrow und Ben Affleck

858821 Ben Affleck und Gwyneth Paltrow, 1998

Getty Images Gwyneth Paltrow im Juli 2022