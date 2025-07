Bonnie Blue gesteht: Sie genießt Dating-Pause nach Scheidung

Bonnie Blue hat offen über ihr aktuelles Liebesleben gesprochen. In einem Interview mit der britischen Zeitung The Times erklärte der OnlyFans-Star, dass er nach der Trennung von seinem langjährigen Ehemann Ollie Davidson eine Pause vom Dating einlege. "Mein Ex und ich waren sehr lange zusammen, und es geht mir gut, auch ohne Beziehung. Es wird schwierig sein, wenn ich wieder bereit zum Daten bin – wegen meines Jobs", verriet die Content Creatorin ehrlich. Die Ehe der beiden, die im letzten Jahr endete, hatte fast ein Jahrzehnt gehalten – eine bemerkenswerte Dauer, wenn man bedenkt, dass sie sich im Teenageralter kennengelernt hatten.

Trotz der Trennung bleibt das Verhältnis zwischen Bonnie und Ollie offenbar freundschaftlich. Überraschenderweise arbeitet Ollie nun sogar hinter den Kulissen an den Projekten seiner Ex-Frau mit. Bonnie betonte jedoch mehrfach, dass ihre expliziten Inhalte auf Plattformen wie OnlyFans nie der Grund für die Scheidung gewesen seien. Dennoch sorgt eben diese Arbeit immer wieder für Schlagzeilen. Ein geplantes Event, bei dem Bonnie sich einem extremen "Sex-Challenge"-Rekordversuch widmen wollte, führte zu einer permanenten Sperre ihres Kontos auf OnlyFans. Die Plattform berief sich dabei auf eine Verletzung der Nutzungsbedingungen.

Das war allerdings nicht das einzige Mal, dass Bonnie durch krasse Aktionen auffiel. Erst vor einer Woche sorgte die Influencerin erneut für heftige Diskussionen, nachdem sie ihre männlichen Fans aufgefordert hatte, ihr bis zum 26. Juli für eine Aufnahme in der Badewanne ihre Körperflüssigkeiten zuzusenden. Der Post, der auf der Plattform X schnell gelöscht wurde, rief zahlreiche kritische Stimmen auf den Plan. Viele User bezeichneten die Aktion als "grenzüberschreitend" und "risikoreich" und warfen Bonnie vor, mit solchen Ideen zu weit zu gehen.

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Juni 2024

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Influencerin

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star