Mutter von Nikola Glumac findet seine Bahamas-Pläne verrückt

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) haben völlig neue Pläne für ihre Zukunft. Die beiden Reality-TV-Stars gaben kürzlich bekannt, dass sie auswandern wollen – auf die Bahamas! Doch nicht alle in ihrem Umfeld können diese Entscheidung nachvollziehen. In einer Instagram-Story verriet Nikola, dass besonders seine Mutter emotional auf die Neuigkeiten reagiert habe: "Das Erste, was sie zu mir gesagt haben, war: 'Bist du komplett verrückt?'." Sogar Tränen seien geflossen, denn seine Mutter habe Angst, ihren Sohn künftig viel seltener zu sehen.

Der Abstand zu seiner Familie scheint auch Nikola selbst schwer zu schaffen zu machen. In derselben Story äußerte sich der Social-Media-Star nachdenklich: "Von hier nach Serbien sind's halt so 4,5 Stunden, und von den Bahamas wären es dann 15 bis 16 Stunden. Die Entfernung von meiner Familie wäre für mich das Schlimmste." Mit seiner Liebsten habe er bereits über seine Bedenken, was die Entfernung zu seiner Familie angeht, gesprochen. Ob der Umzug auf die Bahamas tatsächlich stattfindet, bleibt aber noch endgültig abzuwarten.

Ihre erneuten Umzugspläne plauderten die beiden am Mittwoch ganz offen auf Instagram aus. Kim stellte klar: "Das ist wieder so wir. Uns nervt das Ganze mit dem Haus." Noch ist kaum etwas organisiert. Weder eine Wohnung noch ein Visum sind bisher in trockenen Tüchern. Trotzdem zeigte sich das Paar entschlossen: "Wir würden einfach auf gut Glück rüberfliegen und dann alles regeln", erklärte Kim damals zuversichtlich.

