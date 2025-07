Ein Junge: Caroline Wozniackis drittes Baby ist auf der Welt

Caroline Wozniacki (35) hat Familienzuwachs bekommen! Die dänische Tennisspielerin verkündete am Samstag über Instagram die Geburt ihres dritten Kindes – eines Jungen namens Max Wozniacki Lee. Auf einem Foto sind ihre zwei älteren Kinder, die dreijährige Olivia und der zweijährige James, zu sehen, wie sie das jüngste Familienmitglied liebevoll im Arm halten. "Max Wozniacki Lee, geboren am 26. Juli 2025!", schrieb Caroline zu dem Beitrag und ergänzte: "Mama und Baby sind gesund und unsere Familie könnte nicht glücklicher sein!"

Die Freude über den Neuzugang wurde auch online groß gefeiert. Zahlreiche prominente Gratulanten übermittelten ihre Glückwünsche in den Kommentaren – darunter Sportlerkolleginnen wie Anastasia Pivovarova und Donna Vekić. Auch der Tennis Channel ließ es sich nicht nehmen, dem Paar seine besten Wünsche auszusprechen. Caroline und ihr Ehemann David Lee (42) hatten bereits im April mit einem humorvollen Social-Media-Post angekündigt, dass sie bald zu fünft sein würden. Damals scherzte Caroline, dass sie "offiziell auf Zonenverteidigung umstellen" müssten, da die Kinder die Eltern nun zahlenmäßig übertreffen.

Caroline hatte sich 2020 vom Profitennis zurückgezogen und kehrte drei Jahre später auf den Tennisplatz zurück. Seither hat sie sich vor allem auf ihre Familie konzentriert: Gemeinsam mit ihrem Mann David genießt sie das turbulente Leben mit inzwischen drei kleinen Kindern. Das Paar ist seit 2019 verheiratet und hatte bereits vor Max Töchterchen Olivia und Sohn James bekommen. Die Dänin teilte in der Vergangenheit gerne Einblicke in ihr Familienleben und zeigte, wie viel Freude sie an der Rolle der Mutter hat.

Instagram / carowozniacki Caroline Wozniacki, Tennisspielerin

Instagram / carowozniacki Caroline Wozniackis Kinder Olivia, James und Max im Juli 2025

Instagram / carowozniacki David Lee und Caroline Wozniacki mit ihren Kindern, November 2024