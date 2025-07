Abgelehnt: Diese "Harry Potter"-Rolle wollte Robin Williams

Robin Williams (✝63), der unvergessene Hollywoodstar, hatte einen großen Traum: Er wollte Teil der magischen Welt von Harry Potter werden. Bereits zu Beginn der 2000er-Jahre zeigte der Schauspieler großes Interesse an der Rolle des Halbriesen Rubeus Hagrid in den Filmen, die von Chris Columbus (66) inszeniert wurden. Trotz seiner vorherigen Zusammenarbeit mit dem Regisseur, unter anderem für "Mrs. Doubtfire", wurde ihm eine Absage erteilt, wie Far Out Magazine berichtet. Die Produzenten und Autorin J.K. Rowling (59) setzten auf eine wichtige Vorgabe: Ausschließlich britische Schauspieler sollten in der Zaubererwelt mitwirken.

Nach dem Regiewechsel von Chris zu Alfonso Cuarón (63) beim dritten "Harry Potter"-Film witterte der Schauspieler seine nächste Chance. Diesmal brachte er sich für die Rolle von Professor Remus Lupin ins Gespräch. Doch Chris, der als Produzent weiterhin involviert war, wies ihn erneut ab. "Keine Amerikaner in diesem Film", soll er zu Robin gesagt haben. Die Rolle wurde schließlich mit David Thewlis besetzt. Für Robin war dies sicher eine bittere Enttäuschung, denn er soll förmlich darum gebettelt haben, Teil des Franchise zu werden.

Robin galt bis zu seinem tragischen Tod im Jahr 2014 sowohl vor als auch hinter der Kamera als äußerst warmherziger Mensch. Mit seiner einzigartigen Art verzauberte er nicht nur das Publikum, sondern begeisterte auch seine Kollegen. Besonders in Kinder- und Familienfilmen wie "Hook", Jumanji oder "Flubber" brillierte er und wurde zur Ikone. Obwohl er nicht Teil der "Harry Potter"-Reihe werden konnte, hinterließ er ein Lebenswerk, das Fans bis heute in Erinnerung behalten.

Getty Images Robin Williams bei der "Monty Python's Spamalot"-Premiere in Las Vegas

Getty Images Chris Columbus, Regisseur, 2021

Getty Images David Thewlis, "Harry Potter"-Star