Fans neugierig: Wie zeigt sich Christian Wolfs Hochbegabung?

Christian Wolf (30) stellt sich erneut den neugierigen Fragen seiner Instagram-Community. In einer Fragerunde möchte ein Follower wissen, wie sich seine Hochbegabung äußert – doch der Unternehmer hat darauf keine eindeutige Antwort. Er könne keinen konkreten Bereich nennen, erklärt er. "Bei mir war es als Kind so, dass ich in allem sehr gut war, das mich eben auch interessiert hat", betont der Fitness-Influencer und fügt hinzu: "Das bringt mir heute einen Vorteil, da ich quasi nur Dinge mache, die mich interessieren."

Der zweifache Papa erklärt seinen Fans weiter, dass ihm seine Hochbegabung auch bei alltäglichen Dingen helfe. Er könne Informationen mühelos speichern und vernetzen, wenn ein Thema sein Interesse wecke. Gleichzeitig betont Christian, wie dankbar er sei, eine berufliche Leidenschaft gefunden zu haben, die ihm gefällt. "Sonst wäre ich einfach nur frustriert. Wenn mich etwas nämlich nicht interessiert, habe ich gar keine Lust drauf", gibt er preis. Nun sei er gespannt, ob sich das auch bei seinen zwei Kids, Noah und Hazel, zeige.

Der More-Nutrition-Gründer ist bekannt für die lockere und direkte Kommunikationsweise mit seinen Fans, sei es beim Thema Ernährung, Fitness oder Familie. Auf seinen Social-Media-Accounts spricht er häufiger augenzwinkernd von den Vorzügen eines bewussten Lebensstils. So auch kürzlich, als er von einem Follower darauf angesprochen wurde, ob Süßstoffe während der Stillzeit unbedenklich seien. "Ja! Wenn du nicht willst, dass deine Kinder extrem gesund und sehr schlau werden, würde ich Süßstoff auf jeden Fall meiden und stattdessen, wie die meisten Schwangeren, viel Zucker konsumieren", witzelte Christian.

Anzeige Anzeige

TikTok / tom.junkersdorf Christian Wolf, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit Noah, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Influencer

Anzeige