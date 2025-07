Schwangere Paulina Pilch zeigt ihren wachsenden Babybauch

Paulina Pilch genießt derzeit die sonnige Kulisse Griechenlands und denkt dabei offenbar nicht nur an den malerischen Urlaub. Im Mittelpunkt steht vor allem ihr wachsender Babybauch, den die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin stolz in einem gelben Bandeaukleid auf Instagram präsentiert. Dabei strahlt sie glücklicher denn je und teilt die Vorfreude auf ihr baldiges Mutterglück mit ihren Followern. Bereits Anfang des Jahres hatte die TV-Persönlichkeit ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht und seither immer wieder Einblicke in diese besondere Zeit gegeben. Begleitet wird sie auf ihrer Reise von ihrem frisch verlobten Partner Adi Sousa.

Die beiden verbringen bewusst einige letzte Momente zu zweit, bevor das Leben mit Baby neue Kapitel aufschlagen dürfte. Unter der Fotoreihe schrieb Paulina augenzwinkernd: "Mein Mann verdient das Beste und deshalb existiere ich." Auch Adi macht dabei einen entspannten Eindruck und scheint die Vorfreude auf das kommende Familienglück ebenso zu genießen. Für das Paar dürfte die Auszeit in Griechenland ein willkommener Moment des Innehaltens und Genusses sein, bevor die aufregenden, aber auch herausfordernden Zeiten als Eltern beginnen.

Mit Adi scheint Paulina nicht nur ihren Lebenspartner gefunden zu haben, sondern auch ihren Seelenverwandten. Ihre Liebe zueinander bekräftigte das Paar erst vor Kurzem mit einer Verlobung am Strand, gestaltet mit Sonnenuntergang und romantischen Gesten. "Du liebst mich so, wie ich bin, aus tiefstem Herzen – und ich tue dasselbe, absolut und unendlich. Jetzt und für immer und eine Million Mal – Ja!", schreibt die Influencerin überglücklich auf Instagram.

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch im Juli 2025

Instagram / paulinapilch Adi Sousa und Paulina Pilch, Juli 2025

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, Reality-TV-Bekanntheit