Traumpaar? Johnny Depp und Angelina Jolie sollen sich daten

Seit einigen Wochen machen Gerüchte die Runde, dass Angelina Jolie (50) und Johnny Depp (62) mehr verbindet als nur ihre gemeinsame Vergangenheit am Set von "The Tourist". Ein Insider behauptet bei Radar Online, dass die beiden Hollywoodstars regelmäßige Treffen in London und Los Angeles haben, die stets fernab der Öffentlichkeit stattfinden. "Sie treffen sich diskret in privaten Lounges und exklusiven Restaurants", behauptet die Quelle. Johnny soll dabei besonders ernste Absichten hegen: "Er würde sich eine echte Beziehung mit Angie wünschen." Ihre Chemie, die damals bereits am Filmset deutlich wurde, soll nun wieder entfacht sein.

Angesichts ihrer Vergangenheit erscheint diese Annäherung keinesfalls überraschend. Johnny soll Angelina seit Jahren bewundern und sie als perfekte Mischung aus Schönheit, Intellekt und Unabhängigkeit sehen. Freunde von ihm mutmaßen im Rückblick sogar, dass seine Beziehung zu seiner Ex-Frau Amber Heard (39) auf unbewussten Parallelen zu Angelina basierte. Für Angelina, die nach der turbulenten Trennung von Brad Pitt (61) und juristischen Auseinandersetzungen um das Sorgerecht ihrer sechs Kinder zurückhaltender im Umgang mit der Öffentlichkeit geworden ist, scheint Johnny ebenfalls ein besonderer Mensch zu sein. Sie schätze ihn als faszinierenden Mann und kreative Inspiration.

Johnnys aktuelle Lebenssituation scheint sich jedoch deutlich verändert zu haben, nachdem er lange Zeit als überzeugter Single galt. Noch vor Kurzem wurde berichtet, dass sich der Schauspieler wohl in seinem Alleinsein fühlte und keinerlei Interesse an einem neuen Flirt zeigte. Doch offenbar könnte Angelina eine Ausnahme darstellen. Ob aus den geheimen Treffen tatsächlich eine ernste Beziehung wird, bleibt abzuwarten – doch das Potenzial für ein echtes Traumpaar scheint viele Fans bereits zu faszinieren.

Action Press / STARTRAKS PHOTO INC. Angelina Jolie und Johnny Depp bei der "The Tourist" Premiere in New York im Dezember 2010

Action Press / Peter Mountain Angelina Jolie und Johnny Depp im Film "The Tourist" (2010)

Getty Images Angelina Jolie und Johnny Depp