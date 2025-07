Paulina Ljubas verrät Gründe ihrer langen Social-Media-Pause

Die Reality-TV-Bekanntheit Paulina Ljubas (28) hat den Grund für ihre wochenlange Abwesenheit auf Social Media offengelegt. Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram wurde die Influencerin von einem Fan darauf angesprochen: "Kommt da noch was von dir? Seit Wochen bist du wieder weg." Paulina reagierte ehrlich und erklärte, dass sie in den vergangenen zwei Monaten extrem eingespannt war. "Stress, kein Handy, ein Projekt nach dem anderen", schilderte sie ihre Situation. Doch die gute Nachricht: "Jetzt bin ich aber wieder da. Ich fange jetzt langsam wieder an hereinzukommen, so wie es mir guttut."

Offenbar hat die stressige Zeit bei der Influencerin auch einen positiven Nebeneffekt gehabt. Paulina erzählte in ihrer Instagram-Story, dass sie sich auf ein ganz besonderes Ereignis freut: Ihre Pferde werden bald bei ihr ankommen. Für sie ist es ein entscheidender Schritt, um auch online wieder voll durchzustarten. Nach den vielen Projekten und der Zeit auf Achse hofft sie nun, wieder mehr Energie zu tanken und sich stärker auf ihre Social-Media-Aktivitäten konzentrieren zu können. Ihre Fans scheinen bereits darauf zu warten, mehr von ihrem Alltag zu sehen.

Paulina, die sich durch diverse TV-Formate wie Germany Shore einen Namen gemacht hat, spricht häufig offen über die Herausforderungen und Vorzüge ihres Lebens in der Öffentlichkeit. Zuletzt betonte sie, wie belastend der Verlust von Privatsphäre sein kann. Doch trotz der Schattenseiten bringt sie sich immer wieder stark und einflussreich in die Medienwelt ein. Mit ihrem Partner Tommy Pedroni (30), den sie bei "Germany Shore" kennengelernt hat, hat sie sowohl beruflich als auch privat einen großen Halt gefunden.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Star

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Tommy Pedroni und ihr gemeinsamer Hund Neo im Juni 2025