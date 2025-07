Tom Cruise ergatterte 20 Karten für die Oasis-Reunion-Tour

Hollywoodstar Tom Cruise (63) hat es wieder einmal geschafft, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Der Schauspieler konnte sich Tickets für das ausverkaufte Oasis-Konzert am kommenden Wochenende in London sichern – und das gleich für eine Gruppe von bis zu 20 Freunden, wie Mirror berichtet. "Tom Cruise ist es gewohnt, auf Filmsets spektakuläre Dinge zu sehen, aber er hat gehört, dass die neue Oasis-Show wirklich überwältigend sein soll", verriet eine Quelle, die dem Schauspieler nahesteht. Millionen Fans weltweit hatten vergeblich versucht, Karten für die begehrte Reunion-Tour der Band zu ergattern. Selbst Prominente konnten sich meist nur auf die regulären vier Tickets pro Person beschränken, doch Tom hat offenbar seine Beziehungen spielen lassen.

Liam (52) und Noel Gallagher (58) performen gemeinsam zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt, und das Publikum zeigt sich restlos begeistert von der Reunion. Die Shows, die bereits in Cardiff und Manchester mit tosendem Beifall gefeiert wurden, haben Kritiker mit fünf Sternen bewertet. Besonders in Wembley ist der Ansturm groß, denn hier stehen gleich fünf Konzerte auf dem Programm, und viele Fans warteten Stunden, um die besten Plätze direkt an der Bühne zu ergattern. Prominente wie Sienna Miller (43) und Manchester-City-Trainer Pep Guardiola (54) waren schon bei früheren Terminen dabei, und die Fans spekulieren nun über weitere A-Lister im Publikum.

Tom, der durch seine ikonische Rolle des Ethan Hunt in den Mission: Impossible-Filmen weltweit bekannt wurde, ist seit Jahrzehnten ein großer Musikfan. Trotz seines immensen Erfolgs und Ruhms ist der Schauspieler dafür bekannt, enge und loyale Freundschaften zu pflegen. Seine Freunde sollen begeistert gewesen sein, dass er diese Karten besorgt hat. Fans dürfen gespannt sein, ob er das Glück haben wird, sich backstage mit den Gallagher-Brüdern zu treffen. Dass ihn diese spektakuläre Tour begeistert, dürfte aber jedenfalls außer Frage stehen.

Getty Images Tom Cruise in New York City, Mai 2025

Bruno Marzi / MEGA Oasis, britische Popband

Getty Images Oasis im Juli 2025 in Cardiff