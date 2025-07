Bill Clinton (78) und Vera Wang (76) sollen 2003 persönliche Geburtstagsnotizen an den umstrittenen Geschäftsmann Jeffrey Epstein (✝66) zu dessen 50. Geburtstag geschrieben haben. Dies berichtete das renommierte Wall Street Journal. Laut dem Artikel wurde das Geburtstagsalbum von Ghislaine Maxwell (63) organisiert, einer engen Vertrauten von Jeffrey. Die Nachricht von Bills handschriftlicher Botschaft, die unter anderem seine Wertschätzung für Freundschaft betont, sowie Veras humorvoller Beitrag, in dem sie eine Shoppingtour mit Jeffrey erwähnt und scherzhaft eine "The Bachelor"-Episode mit ihm vorschlägt, sorgt aktuell für Schlagzeilen.

Der veröffentlichte Bericht über die Geburtstagsgrüße wirft erneut Einblicke in die Beziehungen von Berühmtheiten zu Jeffrey, dessen Leben und Skandale auch nach seinem Tod 2019 andauern. Bills Nachricht zeigt den einstigen Investmentbanker in einem positiven Licht, was angesichts seiner Verbrechen erneut für Unmut in der Öffentlichkeit sorgt. Auch Veras humorvolle Bemerkungen lassen die Nähe zu Jeffrey erahnen. Der Bericht deutet an, dass zahlreiche prominente Persönlichkeiten, darunter auch Donald Trump (79), an dem Album beteiligt waren, was der Präsident jedoch entschieden zurückweist und rechtliche Schritte eingeleitet hat.

Jeffrey geriet vor allem durch seine kriminellen Machenschaften ins Rampenlicht, die zu seiner Verhaftung 2019 führten. Ghislaine, die das umstrittene Album angeblich arrangierte, fungierte über Jahre als eine der engsten Vertrauten des Unternehmers und wurde später selbst wegen Beteiligung an seinen Verbrechen verurteilt. Zuletzt wurde öffentlich, dass Ghislaine im Prozess Unterstützung von ehemaligen Weggefährten erhielt, darunter Donald, der nach ihrer Verhaftung öffentlich wünschte, dass sie "gut zurechtkommt". Verstrickungen prominenter Persönlichkeiten in Jeffreys Umkreis werfen auch Jahre später weiterhin Schatten auf ihre Karrieren.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Bill Clinton und Vera Wang

ZUMA Press Wire / Zuma Press Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell

Getty Images Fotografie von Donald Trump und Jeffrey Epstein an Busstation in London, 2025