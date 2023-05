Schockmoment bei der Krönung: Pferd rennt in die Zuschauer

Dieses Pferd stahl den Royals die Show! Tausende Schaulustige versammelten sich heute in den Londoner Straßen, um einen Blick auf den frisch gekrönten König Charles (74) und Königin Camilla (75) zu erhaschen. Doch während das Königspaar in seiner goldenen Kutsche saß, passierte etwas, womit wohl niemand gerechnet hatte: Ein Pferd rannte kurzerhand rückwärts in die Menschenmenge, während der Reiter versuchte, es zu zügeln.

Ein Twitter-Video zeigt den Moment des Schreckens, in dem das sichtbar verängstigte Pferd rückwärts in die Metallabsperrung läuft und anschließend in die Menschenmenge gerät. Währenddessen versucht der Reiter, sein Ross zu zügeln. Glücklicherweise war die Situation nach einigen Minuten wieder unter Kontrolle und keiner der Zuschauer wurde verletzt. Dennoch sieht man einen Beamten am Ende des schockierenden Clips humpeln.

Doch der Schockmoment schien schnell vergessen, denn König Charles und Königin Camilla sorgten auf ihrem Weg zur Westminister Abbey für Begeisterung bei den Royal-Fans. Nachdem Königin Camilla ein wenig länger gebraucht hatte, um in der goldenen Kutsche Platz zu nehmen, fuhr das Königspaar an den Schaulustigen vorbei und zeigte sich der Menge.

Getty Images König Charles' Kutsche

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Buckingham Palace

Getty Images König Charles während seiner Krönung

