In goldener Kutsche: Das Königspaar auf dem Weg zur Krönung

König Charles III. (74) und Camilla (75) sind nun also unterwegs! Der heutige Tag geht definitiv in die Geschichtsbücher ein: Nach 70 Jahren Regentschaft der Queen (✝96) wird Charles III. den britischen Thron besteigen. Um die Mittagszeit soll die große Zeremonie in der Westminster Abbey ihren Höhepunkt erreichen. Bis zur Krönung steht Charles und Camilla aber noch eine 30-minütige Kutschfahrt bevor.

Das Wetter in London spielt zwar überhaupt nicht mit, dafür liegen die Royals aber im perfekten Zeitplan. Beinahe auf die Minute genau geht es vom Buckingham Palace in der Diamond-Jubilee-State-Kutsche los mit der Prozession. Zuvor nahm Charles als Erstes in dem Gefährt Platz. Es dauerte einige Zeit, bis auch seine Frau sich neben ihn setzte – offenbar war es ein bisschen umständlicher in die Kutsche zu kommen. Dabei entschieden sich die Organisatoren extra für die deutlich bequemere Karosse.

Derweil befindet sich Prinz Andrew (63), Charles jüngerer Bruder, bereits auf dem Weg zur Kirche. Sehr freundlich wurde er von den Fans dabei aber nicht empfangen. Stattdessen wurde er ausgebuht – nach einigen Skandalen steht Andrew seit vergangenem Jahr ohne militärische Titel und royale Aufgaben da.

Anzeige

Getty Images König Charles' Kutsche

Anzeige

Getty Images König Prinz und seine Camilla am Tag der Krönung

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im Mai 2023

Anzeige

Was haltet ihr von dem ganzen Prozedere? Finde es toll! Ich finde es völlig übertrieben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de