Mit 52 Jahren: Der "Breaking Bad"-Star Mike Batayeh ist tot

Breaking Bad-Fans müssen Abschied nehmen. Mike Batayeh machte sich im Laufe seiner Karriere nicht nur als Schauspieler einen Namen. Der US-Amerikaner konnte auch als Komiker die Herzen seiner Fans gewinnen und spielte Gastrollen in Filmen wie "Leg dich nicht mit Zohan an". Am bekanntesten wird aber sein Auftritt in der erfolgreichen Dramaserie sein. Doch nun ist Mike völlig überraschend verstorben.

Wie TMZ erfahren haben will, ist Mike in der Nacht zum 1. Juni verstorben. Als Ursache wird ein Herzinfarkt genannt. Sein Tod mit gerade einmal 52 Jahren soll allerdings völlig überraschend gekommen sein, denn nach Angaben seiner Schwester hatte der TV-Star zuvor weder Herz- noch anderweitige gesundheitliche Probleme. "Er wird von denen, die ihn liebten, sehr vermisst werden und [auch] seine Fähigkeit, so vielen Menschen Lachen und Freude zu bringen", heißt in einem Statement der Familie. Mike hinterlässt vor allem seine fünf Schwestern und seine Nichten und Neffen.

Neben "Breaking Bad" spielte Mike auch in bekannten Serien wie "CSI: Miami" mit. Aber seine Rolle in der Serie mit Bryan Cranston (67) und Aaron Paul (43) war eine Schlüsselrolle, auch wenn er nur in vier Folgen zu sehen war. Er verkörperte den Dennis Markowski. Dieser ist der Manager der Kette von Waschsalons, die den Protagonisten als geheimes Drogenlabor dienen.

Getty Images Mike Batayeh, Schauspieler

Getty Images Mike Batayeh bei der "Detroit Unleaded"-Premiere im September 2012

Getty Images Mike Batayeh, "Breaking Bad"-Darsteller

