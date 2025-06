Kim Kardashians schmale Taille entfacht Spekulationen um OP

Kim Kardashian (44) hat in Venedig für Aufsehen gesorgt, als sie am Donnerstag zur Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) eintraf. Die Reality-TV-Ikone präsentierte sich in einem auffallend bauchfreien Look: Sie trug ein schwarzes Balenciaga-Bandeau-Top und einen gerippten Maxi-Rock. Das Outfit setzte gekonnt ihre schmale Taille in Szene, was erneut Spekulationen über mögliche Schönheitsoperationen anheizte. "Ist Kims Taille etwa noch schmaler geworden?", fragte sich nicht nur ein aufmerksamer X-User.

Kim ist besonders stolz auf ihre schmale Taille. Im Jahr 2018 verriet sie im Interview mit Elle, dass ihre Körpermitte nur 60 Zentimeter misst. Diesen schmalen Umfang habe sie durch hartes Training erreicht. Die Sportlerin Melissa Alcantara habe sie dabei unterstützt. Im Jahr 2022 verschmälerte sich Kim dann noch einmal drastisch. Um in das Kleid von Marilyn Monroe für ihren ikonischen Met Gala-Auftritt zu passen, verlor Kim knapp 10 Kilogramm Körpergewicht. Nun spekulieren Fans, ob die Reality-TV-Bekanntheit erneut nachgeholfen hat.

Kim schweigt bisher zu den Spekulationen. Die 44-Jährige genießt die Zeit in Venedig in vollen Zügen. Aus Los Angeles reiste sie gemeinsam mit ihrer Schwester Khloé Kardashian (41) und ihrer Mutter Kris Jenner (69) an, um Jeff Bezos' Hochzeit zu besuchen. Die Feierlichkeiten, die über drei Tage hinweg geplant sind, ziehen viele Prominente an, darunter Leonardo DiCaprio (50) und Oprah Winfrey (71).

Getty Images Kim Kardashian in Venedig für Jeff Bezos' Hochzeit, Juni 2025

ActionPress Kim Kardashian in Venedig im Juni 2025

ActionPress Kim Kardashian, Realitystar