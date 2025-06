America Ferrera feiert 20 Jahre Liebe mit ihrem Ehemann Ryan

America Ferrera (41) und ihr Ehemann Ryan Piers Williams (44) feierten jetzt ein außergewöhnliches Jubiläum: 20 Jahre Liebe! Die Barbie-Darstellerin teilte zu diesem Anlass auf Instagram zwei besondere Fotos – ein Erinnerungsfoto aus den ersten Jahren ihrer Beziehung und ein aktuelles Bild der beiden, entspannt bei einem Ausflug. "Heute sind diese Babys 20 Jahre zusammen. Und trotzdem gibt es niemanden, mit dem ich lieber bis 5 Uhr morgens im Club tanzen würde", schrieb sie unter den Beitrag, gefolgt von einem Aufruf, das Feiern fortzusetzen. Ryan teilte den Post seiner Frau in seiner eigenen Story, rührte mit den Worten "20 Jahre voller Liebe, Lachen und Tanzen bis zum Sonnenaufgang" und setzte zwei Herz-Emojis dazu.

Die Jubiläumsnachricht löste eine Welle von Glückwünschen aus Promikreisen aus. Brie Larson (35) kommentierte: "Ich liebe euch beide!!!" Die Schauspielerin Vanessa Williams gesellte sich mit einem herzlichen "Happy Anniversary ihr beiden" dazu. America und Ryan haben ihre Liebesgeschichte über zwei Jahrzehnte hinweg geschrieben: Nach fünf Jahren Beziehung verlobten sie sich 2010, und ein Jahr später folgte die Hochzeit in Chappaqua, New York. In der Ehe des Schauspielerpaares entstanden zwei gemeinsame Kinder – Sohn Sebastian, geboren im Mai 2018, und Tochter Lucia, die 2020 das Licht der Welt erblickte.

Ryan sorgte 2023 mit einem charmanten Cameo im Blockbuster "Barbie" für Aufsehen. Während seine Ehefrau in der Rolle der Gloria glänzte, spielte er ihren Ehemann – und das herrlich selbstironisch: Ganz in seine Duolingo-Spanischlektionen vertieft, bekam er die fantastischen Abenteuer seiner Filmfamilie im Barbie-Land kaum mit. In einem Interview mit People verriet America eine amüsante Anekdote: Sie erzählte Regisseurin Greta Gerwig begeistert von den Filmszenen, in denen "der Papa Spanisch lernt" – bis ihr auffiel, dass Ryan genau das in dem Moment tatsächlich im Nebenzimmer tat. Die Chemie sowohl auf der Leinwand als auch im echten Leben beweist, dass Humor und Liebe das Erfolgsrezept der beiden bleiben.

Getty Images Ryan Piers Williams und America Ferrera im März 2024 in Kalifornien

Getty Images Ryan Piers Williams und America Ferrera, Juli 2023

